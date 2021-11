Programma MotoGP, orari e tv GP Algarve 2021: palinsesto Sky, DAZN, TV8 5-7 novembre

Penultimo appuntamento stagionale alle porte per il Motomondiale, che fa tappa questo weekend a Portimao dal 5 al 7 novembre per il Gran Premio dell’Algarve. Fabio Quartararo ha già festeggiato a Misano la certezza aritmetica del titolo iridato in MotoGP con due gare di anticipo, mentre è ancora aperta la lotta per il secondo e soprattutto per il terzo posto finale in campionato.

Fari puntati dunque su Moto2 e Moto3, dove regna ancora l’incertezza a proposito dell’assegnazione del titolo. Nella categoria intermedia Remy Gardner può gestire un vantaggio di 18 punti sul compagno di squadra spagnolo Raul Fernandez, mentre nella classe leggera Dennis Foggia deve recuperare 21 punti su Pedro Acosta per completare una rimonta leggendaria.

Guarda il GP di Algarve live su DAZN

Tutte le sessioni del weekend di gara lusitano verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport MotoGP ed in diretta streaming su Sky Go, Now TV e DAZN. Sarà possibile inoltre seguire in chiaro su TV8 qualifiche e gare delle tre classi in differita. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del percorso di avvicinamento al penultimo GP della stagione per il Motomondiale.

Di seguito la programmazione televisiva completa del weekend valevole per il GP Algarve 2021:

PROGRAMMA WEEKEND GP ALGARVE MOTOGP 2021

Guida Sky e DAZN

Venerdì 5 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 1, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 1, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 1, diretta

ore 14.15-14.55, Moto3, Prove libere 2, diretta

ore 15.10-15.55, MotoGP, Prove libere 2, diretta

ore 16.10-16.50, Moto2, Prove libere 2, diretta

Sabato 6 novembre

ore 10.00-10.40, Moto3, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.40, MotoGP, Prove libere 3, diretta

ore 11.55-12.35, Moto2, Prove libere 3, diretta

ore 13.35-13.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 14.00-14.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 14.30-15.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 15.10-15.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 16.10-16.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 16.35-16.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

Domenica 7 novembre

ore 10.00-10.20, Moto3, Warm Up, diretta

ore 10.30-10.50, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 11.00-11.20, Moto2, Warm Up, diretta

ore 12.20, Moto3, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

ore 15.30, Moto2, Gara, diretta

Guida TV8

Sabato 6 novembre

ore 17.45, Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche, sintesi

Domenica 7 novembre

ore 17.35, Moto3, Gara, differita

ore 19.05, MotoGP, Gara, differita

ore 20.35, Moto2, Gara, differita

Foto: Lapresse