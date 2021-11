Programma F1, orari e tv GP Messico 2021: palinsesto Sky e TV8 5-7 novembre

Siamo ormai giunti ai nastri di partenza dell’attesissimo fine settimana del Gran Premio del Messico, diciottesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato intitolato agli Hermanos Rodriguez, andrà in scena l’ennesimo capitolo della avvincente sfida tra Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Si torna a correre sulla pista messicana dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. L’attesa a Città del Messico è immensa, sia perchè il calore del pubblico (numerosissimo) è sempre notevole, sia perchè il beniamino di casa Sergio Perez sarà sicuro protagonista, provando a dare una generosa mano al suo compagno di team che, com’è ben noto, dopo la vittoria di Austin ha un margine di 12 punti di vantaggio sul “Re Nero”.

IN TV – Il Gran Premio del Messico sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport F1 (207). Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) saranno trasmesse le differite di qualifiche e gara. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo di Città del Messico.

PROGRAMMA GRAN PREMIO MESSICO 2021 – F1 (orari italiani)

Venerdì 5 novembre

Ore 18.30-19.30 Prove libere 1

Ore 22.00-23.00 Prove libere 2

Sabato 6 novembre

Ore 18.00-19.00 Prove libere 3

Ore 21.00-22.00 Qualifiche

Domenica 7 novembre

Ore 20.00 Gran Premio del Messico

