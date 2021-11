Boxe, Canelo Alvarez e Caleb Plant scrivono la storia: Mondiale unificato dei pesi supermedi, battaglia totale

Stanotte si scriverà una vera e propria pagina di storia della boxe. Canelo Alvarez e Caleb Plant saliranno sul ring dell’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA) per il Mondiale unificato dei pesi supermedi: per la prima volta da quando esiste la categoria di peso fino ai 76,2 kg (ovvero dal 1967) avremo un Campione del Mondo unico e indiscusso (salvo un pareggio che conserverà lo status quo della situazione). In oltre mezzo secolo non era mai capitato che le quattro corone venissero messe contemporaneamente sullo stesso tavolo e che andasse in scena la contesa tra i due pugili più forti di quel panorama.

Si preannuncia un enorme spettacolo a livello tecnico e tattico, i due atleti sicuramente non si risparmieranno visto che sono dei rinominati agonisti, vedremo dei grandi scambi di colpi e ci sarà davvero da divertirsi. Stiamo parlando di uno dei match di boxe più attesi degli ultimi anni e la lotta per il trono assoluto sarà indubbiamente molto intensa, anche perché c’è già stata una rissa durante la conferenza stampa della vigilia e i due contendenti hanno manifestato astio reciproco. Il 31enne di Guadalajara parte con i favori del pronostico, ma il 29enne del Tennessee ha tutte le carte in regola per tenergli testa.

Il ribattezzato Sweethands si è laureato Campione del Mondo IBF il 13 gennaio 2019 battendo José Uzcategui e ha poi difeso la cintura per tre volte contro Mike Lee, Vincent Feigenbutz e Caleb Truax (30 gennaio 2021, suo ultimo match). L’americano vanta un record di 21 vittorie (12 per ko) e si distingue per la sua mano pesante e per i colpi decisamente duri, da cui proviene il suo soprannome di “mani dolci”. Non avrà l’appeal mediatico dell’avversario che incontrerà questa sera, ma è davvero un eccellente pugile e potrà regalare spettacolo.

Saul “Canelo” Alvarez, invece, metterà sul piatto le altre tre corone: le WBA e WBC conquistate il 19 dicembre 2020 battendo Callum Smith e la WBO ottenuta lo scorso 8 maggio regolando Billy Joe Saunders (in mezzo il semplice incontro con Avni Yildirim). Va ricordato che Canelo Alvarez è stato Campione del Mondo anche tra i welter, super welter, medi e i mediomassimi. Velocità, scaltrezza, precisione, agonismo, tenuta fisica sono le grandi doti di quelle che viene considerato il miglior pugile pound for pound del mondo. Le borse: 40 milioni di dollari per Alvarez, 10 milioni per Plant.

Foto: Lapresse