Perugia-Trento, Champions League volley: quando si gioca il derby, programma, guida tv

Giovedì 2 dicembre (ore 20.30) si giocherà Perugia-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021-2022 di volley maschile. Al PalaBarton andrà in scena l’attesissimo derby italiano che apre la massima competizione continentale e il cui risultato sarà determinante per le sorti della Pool E, completata dai turchi del Fenerbahce Istanbul e dai francesi del Cannes Dragons. Le vincitrici dei cinque gruppi e le tre migliori seconde classificate si qualificheranno ai quarti di finale, dunque lo scontro diretto è cruciale per le due italiane che sono sulla carta più forti delle due rivali.

I Block Devils cercheranno il successo di fronte al proprio pubblico, desiderosi di iniziare col piede giusto la loro rincorsa verso quel trofeo tanto agognato e mai vinto. I dolomitici, vice campioni d’Europa in carica, andranno a caccia del colpaccio alla vigilia del Mondiale per Club. Gli umbri stanno marciando a mille in campionato, dove invece i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno avuto qualche battuta d’arresto. Si preannuncia una grande battaglia tra due delle migliori squadre del panorama internazionale.

Perugia si affiderà alle bordate di Wilfredo Leon e Matt Anderson, lanciati dal grande ex Simone Giannelli. Trento punterà sul suo modulo a “tre schiacciatori” con Matey Kaziyski, Daniele Lavia e Alessandro Michieletto pronti a colpire. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Perugia-Trento, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021-2022 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PERUGIA-TRENTO, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE:

20.30 Sir Sicoma Monini Perugia vs Itas Trentino

PERUGIA-TRENTO, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini