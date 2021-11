Parigi-Bercy 2021, Jannik Sinner e uno svantaggio non di poco conto contro Carlos Alcaraz

L’attesa sfida è arrivata. Se ne parlava da giorni, da quanto il tabellone principale del Masters1000 di Parigi-Bercy è stato stilato. Secondo turno e sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due giovani, di cui il mondo del tennis parla, si confronteranno in un match dal valore estremamente importante per l’altoatesino.

Jannik, infatti, avrà la necessità di vincere per dare forza alla sua candidatura alle Finals. Attualmente nella top-8 della Race, l’azzurro non potrà fare calcoli e in un torneo di questo genere mettere più fieno in cascina possibile sarà la priorità. L’obbligo di fare risultato e la forza oggettiva dell’avversario complicano non poco le cose.

Sinner, infatti, scenderà sul campo parigino avendo tutto da perdere, mentre Alcaraz potrà giocare libero e senza pressioni, sfidando un tennista meglio piazzato di lui in classifica e avendo le qualità per poterlo battere. Ecco che la partita, ancor che tecnicamente, si giocherà tanto di testa. Da questo punto di vista, il classe 2001 del Bel Paese dovrà avere una grande forza, partendo da tutto quello che di buono ha seminato nelle ultime settimane e consapevole delle sue capacità.

Non sarà ovviamente semplice perché Alcaraz a Vienna ha dato spettacolo e fatto vedere di non avere alcun timore di nessuno. Il tennista del Bel Paese, pertanto, sa di trovarsi al cospetto di un rivale molto qualificato e per superarlo sarà necessaria una prestazione solida e qualitativa, concentrando la maggior parte delle energie sul match piuttosto che sull’importanza della posta in palio.

L’ennesima prova di maturità per Jannik sarà e non resta che prendere nota di quello che accadrà.

Foto: LaPresse