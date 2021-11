Parigi-Bercy 2021: Hurkacz per estromettere Sinner dalle Finals. Fritz sfida Djokovic, Gaston contro Medvedev, Zverev-Ruud antipasto di Torino

Quarti di finale del Masters1000 di Parigi-Bercy con lo sguardo proiettato verso il prossimo futuro, che ha il nome e cognome di ATP Finals a Torino. Jannik Sinner sta osservando con attenzione ciò che sta accadendo sul cemento indoor transalpino e vede le sue opportunità di essere in Piemonte appese ad in filo: ponendo in secondo piano le condizioni di Stefanos Tsitsipas, che soffre di una infiammazione al gomito da tempo che lo ha portato al ritiro, tutto dipenderà dal risultato di Hubert Hurkacz.

L’altoatesino oramai può solo sperare in una eventuale sconfitta del polacco, che dopo avergli negato il successo a Miami potrebbe sbattergli nuovamente la porta in faccia. Con Casper Ruud ai quarti Sinner al momento potrebbe raggiungere soltanto il suo ex compagno di doppio con una eventuale vittoria a Stoccolma, ma all’attuale numero 8 della race basterà battere James Duckworth ed approdare in semifinale per mettersi il tasca il biglietto d’ingresso tra i migliori otto del 2021.

Dopo il ‘turno di riposo’ arrivato a causa del forfait di Gael Monfils, Novak Djokovic tornerà in campo nel secondo match di giornata contro l’americano Taylor Fritz, sconfitto due volte nel 2021. Il primo match è sicuramente il più doloroso per l’atleta a stelle e strisce: bisogna tornare al terzo turno degli Australian Open, quando rimontò uno svantaggio di due set con il serbo apparentemente in ginocchio a causa di un problema alla fascia addominale, ma il numero 1 al mondo riuscì a cavarsela per poi conquistare il primo Slam dell’anno.

Niente match contro il tennis del futuro per Daniil Medvedev. In tanti auspicavano una sfida contro Carlos Alcaraz, che invece è caduto pesantemente contro il qualificato Hugo Gaston, capace di rimontare l’iberico in entrambi i set da posizione di estremo svantaggio: nel secondo, da sotto 5-0, è stato capace di vincere 20 degli ultimi 22 scambi (con una certa collaborazione dello spagnolo) ribaltando l’inerzia della partita. Il transalpino non era riuscito a dare seguito al quarto turno del Roland Garros raggiunto nel 2020: questi quarti di finale gli permettono di sfondare finalmente il muro della top 100 (virtualmente numero 67 del mondo da lunedì) e avrà tutto il pubblico a spingerlo per realizzare una classica cinderella story.

A chiudere il programma della giornata sarà Alexander Zverev, tra i migliori otto di un Masters1000 per la ventesima volta in carriera, dato impressionante per un tennista di soli 24 anni. Chi vuole sbarrargli la strada verso la semifinale è Casper Ruud, già sicuro di un posto a Torino e che potrà giocare con la testa libera da pensieri. A Cincinnati il tedesco maltrattò il norvegese lasciandogli soli quattro giochi, questa volta Ruud potrà giocarsela senza l’assillo di doversi portare a casa il risultato a tutti i costi.

Foto: LiveMedia/Victor Joly – LivePhotoSport.it