Parigi-Bercy 2021, Cameron Norrie esce agli ottavi e resta alle spalle di Jannik Sinner nella Race ATP

Oggi, giovedì 4 novembre, il torneo Rolex Paris Masters 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento indoor di Parigi-Bercy, vede, per il terzo turno del tabellone principale di singolare, la sconfitta del britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 10, battuto dallo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-3 7-6 (3) in un’ora e 33 minuti. Ai quarti lo statunitense affronterà la testa di serie numero 1 del seeding, il serbo Novak Djokovic.

Con questa battuta d’arresto nella Race ATP il britannico resta alle spalle di Jannik Sinner, al decimo posto, staccato di 70 punti dall’italiano (2945 contro 3015), ma soprattutto deve sperare in una sconfitta di Hurkacz domani ai quarti per restare in corsa per le Finals. In caso contrario potrà al massimo aspirare al ruolo di prima riserva.

Il primo set inizia con Norrie che in apertura ha subito la palla break per portarsi in vantaggio, ma Fritz la cancella. Servizi a lungo dominanti, ma il momento decisivo arriva nel sesto gioco, quando Norrie va sotto 15-40 ed alla prima occasione Fritz centra lo strappo. Lo statunitense non ha difficoltà in battuta e chiude sul 6-3 in 34 minuti.

La seconda partita viene a lungo dominata dai servizi, ma nel settimo gioco Norrie per due volte è costretto ad annullare palla break, così come deve fare Fritz nel decimo gioco, quando cancella due set point. Si va al tie break e Fritz domina, girando sul 5-1 e poi chiudendo la contesa sul 7-3 in 59 minuti.

Le statistiche indicano come lo statunitense vinca 77 punti contro i 62 andati al britannico. Fritz sfrutta una sola delle tre palle break avute, ma cancella tutte le tre concesse. Lo statunitense nei momenti importanti si affida al servizio, arrivando a quota 8 nel conto degli ace messi a segno nel secondo set.

