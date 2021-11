Pallanuoto femminile, Serie A1 2021-2022: il Plebiscito Padova resta solo in testa a punteggio pieno

La terza giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile regala il primato solitario al Plebiscito Padova, che domina in casa della Florentia per 1-12 ed approfitta del pareggio per 9-9 nel big match del turno odierno tra Verona e SIS Roma, che restano appaiate a quota 7.

L’Orizzonte Catania domina per 23-4 contro il Como e si porta in solitaria al quarto posto a quota 6. In coda primo punto stagionale per Milano ed Ancona, che pareggiano per 6-6 nello scontro diretto. Rinviato a data da destinarsi, infine, il match tra Trieste e Bogliasco, a causa delle due positività al Covid registrate tra le triestine.

Serie A1 femminile

3^ Giornata – sabato 6 novembre 2021

15:00 L’EKIPE ORIZZONTE – COMO NUOTO RECOARO 23-4

15:30 N.C. MILANO – VELA NUOTO ANCONA 6-6

16:30 R.N. FLORENTIA – C.S. PLEBISCITO PD 1-12

18:30 PALLANUOTO TRIESTE – BOGLIASCO 1951 RINVIATA A DATA DA DESTINARSI

19:30 VETROCAR C.S.S. VERONA – S.I.S. ROMA 9-9

CLASSIFICA

CS PLEBISCITO PD 9

SIS ROMA 7

VETROCAR CSS VERONA 7

L’EKIPE ORIZZONTE 6

BOGLIASCO 1951* 3

PALLANUOTO TRIESTE* 3

COMO NUOTO RECOARO 3

VELA NUOTO ANCONA 1

NC MILANO 1

RN FLORENTIA 0

* = una partita in meno

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo