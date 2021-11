L’Italia del nuoto è pronta a tuffarsi nuovamente in piscina per gli Europei in vasca corta di Kazan. Tra gli azzurri più attesi c’è sicuramente Gregorio Paltrinieri, intervista dalla Gazzetta dello Sport proprio sulla competizione che parte domani. Il campione olimpico di Rio, però, ammette che gli obiettivi sono altri: “Saranno le prime gare dopo le Olimpiadi e saranno un buon test di prova. Arrivo in una condizione normale e cercherò di arrivare meglio per i Mondiali di Abu Dhabi di dicembre, che sono il primo obiettivo della nuova stagione”.

A Kazan ci sarà uno dei grandi rivali di Greg, il tedesco Wellbrock: “Sarà un bel confronto, ho un buon rapporto con lui, ci scriviamo ogni tanto. Dalla mia sento la voglia di riscatto, di fare vedere ciò che posso fare, che non penso sia quanto fatto vedere a Tokyo, dove non era il mio reale valore a causa del virus”.

Paltrinieri torna anche sui Giochi Olimpici di Tokyo e su cosa gli hanno insegnato: “Impegnativi, complicati, ma ne sono uscito con due medaglie. Un’esperienza che mi ha fatto capire quanta testa serva per superare i momenti di crisi e vincere. Ora riparto con la consapevolezza di aver fatto bene e di poter far ancora meglio a Parigi 2024 e con tante occasioni intermedie come gli Europei a Roma. Sarà una stagione lunga e tosta”.

Le motivazioni non mancano di certo a Paltrinieri: “Dopo Giochi così difficili, ma dagli esiti inaspettati, voglio dimostrare che ci sono. Partire da qualcosa di importante mi gratifica”.

Anche un po’ di gossip, con la relazione con Rossella Fiamingo: “Abbiamo fatto le vacanze insieme, non ci vediamo sempre perchè Rossella si allena in Sicilia ed io a Roma, ma va bene”.

Foto: LaPresse