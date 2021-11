Nuoto, Europei vasca corta: risultati batterie 3 novembre. Super Zazzeri, subito ottimo Paltrinieri

Si è aperta stamane la seconda giornata di gare degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta. Nell’Aquatic Palace di Kazan (Russia) tante emozioni e acqua bianca, come si suol dire. Andiamo a raccontare quanto accaduto.

Nei 200 dorso donne la campionessa in carica Margherita Panziera in gestione ha ottenuto il quarto crono dell’overall in 2’06″64. L’azzurra, aggiudicandosi la sua ultima heat, è attesa alla conferma del proprio titolo, ma dovrà fare attenzione soprattutto all’olandese Kira Toussaint (2’06″17), grande interprete dei 50 e dei 100 e molto abile a interpretare questa distanza nella piscina da 25 metri. In semifinale ritroveremo anche Federica Toma che, nuotando abbondantemente il proprio personale (2’07″76, 12ma), cercherà di migliorare ulteriormente nel pomeriggio per centrare l’accesso nell’atto conclusivo. Niente da fare invece per Erika Gaetani (2’08″48, 16ma), esclusa per la regola della selezione interna.

Lo si era capito ieri nella staffetta 4×50 sl uomini d’argento che Lorenzo Zazzeri è in condizione e nelle heat dei 50 sl è arrivata una conferma. Il classe ’94 del Bel Paese ha siglato il miglior crono in assoluto di 20″92 (personal best netto, visto il 21″32 di accredito), unico a infrangere la barriera dei 21″, precedendo l’olandese Thom De Boer (21″02) e l’ungherese Szebasztián Szabó (21″02). Con il settimo tempo un buon Marco Orsi (21″23), che ha prevalso nella sfida tra le mura nostrane visti i riscontri di Alessandro Miressi (21″41, 14°) e di Leonardo Deplano (21″47, 16°). Da non strapparsi i capelli le prestazioni di Ilaria Bianchi e di Alessia Polieri nelle batterie dei 200 farfalla, tenuto conto dell’ottavo (2’11″24) e del tredicesimo tempo (2’13″29). Viste le solo due heat, è plausibile pensare che le atlete non abbiano spinto al 100% avendo la certezza di essere in semifinale e da lì tentare il tutto per tutto per essere parte della Finale. Per la cronaca il miglior crono è stato della russa Svetlana Chimrova in 2’05″63, che sicuramente non ha fatto sconti.

Nelle batterie dei 100 rana Nicolò Martinenghi, bronzo olimpico, ha ottenuto il secondo tempo dell’overall mattutino in 56″39 (suo personale). Una prova consistente del lombardo che però dovrà guardarsi da uno scatenato Ilya Shymanovich (56″04) e dall’olandese Arno Kamminga (56″42), candidati come lui a occupare il podio. Proverà a inserirsi Fabio Scozzoli che in 56″93 si è classifica quinto nella graduatoria complessiva, mettendo in mostra una buona condizione. Eliminati per il già citato regolamento della selezione interna Alessandro Pinzuti (57″58, nono) e Federico Poggio (58″38, 23°).

Buoni segnali sono arrivati anche da Costanza Cocconcelli che con il tempo di 59″30 ha staccato il biglietto per le semifinali dei 100 misti con il sesto posto della graduatoria generale, capeggiata dalla svedese Sarah Sjoestroem (58″65). Ancor più convincente la prestazione della 4×50 mista uomini che con il quartetto di ‘riserva’ formato da Lorenzo Mora (23″21), Poggio (26″86), Thomas Ceccon (21″99) e da Deplano (20″92) ha realizzato il secondo crono di 1’32″98 alle spalle solo della Russia (1’32″69).

A completamento del quadro, Gregorio Paltrinieri ha suonato la campana, realizzando il miglior riscontro delle heat dei 1500 stile libero di 14’27″35, precedendo il suo grande rivale Florian Wellbrock (14’29″59) e un ottimo Domenico Acerenza (14’32″56), autore del suo personale. In Finale domani sarà un bel duello tra il carpigiano e il tedesco.

