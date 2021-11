Nuoto, Europei vasca corta 2021: Elena Di Liddo quarta nei 100 farfalla, vince Sarah Sjoestroem. Ilaria Bianchi ottava

Pronostici rispettati. La svedese Sarah Sjoestroem si conferma la migliore nel Vecchio Continente e si aggiudica la Finale dei 100 farfalla degli Europei 2021 di nuoto in vasca corta a Kazan (Russia).

La classe ’93, con un incedere autorevole, si è imposta con il crono di 55″84 a precedere la greca Anna Ntountounaki (56″35), la migliore delle semifinali, e la bielorussa Anastasiya Shkurdai (56″35). Una prova nella quale Sjoestroem ha fatto capire alle altre che oggi c’era poco da fare fin dal passaggio ai 50 metri (26″12), andando in crescendo e toccando la piastra in un secondo cinquanta metri da 29″72.

Ci ha provato Elena Di Liddo. La pugliese è giunta quarta con il buon crono di 56″61, non avendo lo spunto necessario per venir fuori nella seconda parte della prova. Passata 26″34 (quarta) nei primi 50 metri, l’azzurra è rimasta nella medesima posizione e non ha potuto attaccare una Shkurdai che ha messo in mostra una seconda parte di gara al di sotto dei 30″ (29″99) notevole.

Consistente comunque la prestazione di Di Liddo, mentre sottotono Ilaria Bianchi: l’azzurra, bronzo nei 200 farfalla all’Aquatic Palace, non è stata in grado di esprimersi al 100% in questa specialità e ha concluso ottava (57″98).

Foto: LaPresse