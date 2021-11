Nord Irlanda-Italia, Qualificazioni Mondiali 2022: programma, orario, tv, probabili formazioni

La qualificazione al Mondiale in Qatar passa da Belfast. L’Italia di Roberto Mancini è costretta a fare risultato nell’ultima giornata contro l’Irlanda del Nord dando un occhio a ciò che succederà a Lucerna, teatro del match tra Svizzera e Bulgaria, per evitare di passare dalle forche caudine degli spareggi, che quattro anni fa hanno regalato uno dei più grandi dolori del calcio nostrano. Gli azzurri devono segnare il più possibile, con un vantaggio di due reti da difendere: in caso di 1-0 per l’Italia e 3-0 svizzero, sarebbero i rossocrociati ad avanzare al primo posto grazie alla rete segnata venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma.

Proseguono i problemi di formazione per gli azzurri, che già hanno dovuto fare a meno di Lorenzo Pellegrini, Giorgio Chiellini e Ciro Immobile. Nelle ultime ore il CT Mancini ha dovuto registrare anche i forfait di Alessandro Bastoni, Davide Calabria (problemi fisici) e Cristiano Biraghi (questioni personali), con Davide Zappacosta e Gian Marco Ferrari che entrano nel gruppo per sostituirli. La formazione che vedremo lunedì sera in campo sarà molto probabilmente vicinissima a quella vista con la Svizzera, con il solo Sandro Tonali ad insidiare Manuel Locatelli per un posto in mezzo al campo.

Dall’altra parte, l’Irlanda del Nord è fuori dalla lotta per la qualificazione mondiale, ma si è confermata come un’avversaria ostica e tignosa: squadra che non segna moltissimo (sole sei reti messe a segno) ma anche una difesa meno permeabile di quanto ci si potesse aspettare, con sole sette reti subite. Il CT Ian Baraclough confermerà con tutta probabilità il 3-5-2 visto nelle scorse partite, con Ballard, Cathcart ed Evans avanti a Farrell. in avanti il duo composto da Gavin Whyte e Josh Magennis.

NORD IRLANDA-ITALIA: PROGRAMMA E ORARI

Lunedì 15 novembre 2021

20.45 Nord Irlanda-Italia

NORD IRLANDA-ITALIA, COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1

Diretta streaming: Rai Play

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

NORD IRLANDA-ITALIA, PROBABILI FORMAZIONI

Irlanda del nord (3-5-2): Farrell; Ballard, Cathcart, Evans; Davis, McCann, J. Jones, McNair, Whyte; Whyte, Magennis

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne

Foto: LaPresse