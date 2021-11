NFL 2021-2022 (9a settimana): i Chiefs fermano i Packers, cadono Rams e Bills, successi per Cardinals, Browns e Ravens

La nona settimana della NFL 2021-2022 si chiude con risultati importanti e, soprattutto, notevoli sorprese. Nella AFC, per esempio, I Buffalo Bills cadono in casa dei modesti Jacksonville Jaguars, mentre i Las Vegas Raiders capitolano in casa dei New York Giants. Risorgono i Kansas City Chiefs, che piegano in casa i Green Bay Packers privi di Aaron Rodgers, mentre i Tennessee Titans passeggiano in casa dei Los Angeles Rams. Nella NFC tornano a correre gli Arizona Cardinals contro i San Francisco 49ers, mentre arriva un ko pesante per i Dallas Cowboys in casa contro i Denver Broncos, infine gli Atlanta Hawks sorprendono i New Orleans Saints. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cos’è successo nella Week 9.

I MATCH DELLA NONA SETTIMANA Los Angeles Rams (7-2) – Tennessee Titans (7-2) 16-28: con il dominante RB Henry fuori per tutta la stagione, si pensava che i Rams potessero banchettare contro i Titans, invece succede quello che non ti aspetti. Dopo un 3-0 iniziale con il calcio di Gay, il secondo quarto vede 21 punti di fila dei Titans con il lancio di Tannehill per Swaim, quindi l’intercetto (il secondo per Stafford) riportato in meta da Byard per il 14-3, quindi lo stesso Tannehill corre in meta per il 21-3. I Rams proseguono con altri due field goals di Gay per il 9-21, ma una corsa del veteranissimo Peterson chiude i conti. Vittoria di platino per Tennessee, bruttissimo ko per LA, che concede ben 5 sacks ai rivali. Kansas City Chiefs (5-4) – Green Bay Packers (7-2) 13-7: il grande assente Aaron Rodgers (fermato dal Covid-19 tra mille polemiche) costa caro ai suoi Packers, che perdono all’ArrowHead Stadium, mangiandosi le mani. Vincono i Chiefs, certo, ma Green Bay, con l’esordiente QB Love, sbaglia tutto quello che può sbagliare, come due field goal entro le 45 yds e due ricezioni di punt. Kansas City ringrazia e fa il minimo, ovvero segna una meta con Mahomes che lancia Kelce. Green Bay ci prova in ogni modo, perde pezzi in difesa, ma tiene duro. Il td di Love per Lazard a 4:00 dalla fine riapre le speranze, ma Mahomes chiude la gara con un paio di completi “dei suoi” ed i Chiefs possono sorridere in una annata molto complicata. Kansas City si rimette in carreggiata nella AFC West, Packers sempre saldamente in controllo della NFC North. San Francisco 49ers (3-5) – Arizona Cardinals (7-2) 17-31; senza Murrary e Hopskins, i Cardinals vincono facilmente questo scontro della NFC West. McCoy chiude con 249 yds e una meta, Conner corre per 96 yds con 2 td e aggiunge 77 yds su ricezione con un altro td. San Francisco è solo Kittle da 101 yds e una meta e Ayuk da 89 e un td, Garoppolo lancia 2 td e un intercetto, ma quello che impressiona è la tenuta del meccanismo di Arizona che, anche senza il suo fortissimo QB passa su un campo non semplice e blinda la vetta di NFC e NFC West.

Negli altri match i Baltimore Ravens (6-2) vincono 34-31 all’overtime contro i Minnesota Vikings (3-5) grazie al solito field goal di Tucker a 17 secondi dal pareggio, dopo che i Vikings erano avanti di due mete nel quarto periodo. Lamar Jackson lancia per 266 yds, 3 td e 2 int e corre per 120. Per Minnesota 110 per Cook e il solito grandissimo Jefferson su ricezione. I Dallas Cowboys (6-2) vengono sorpresi in casa 16-30 dai Denver Broncos (5-4) in un match dominato sin dal primo drive, con Gordon e Williams che sommano 191 yds su corsa, mentre Dallas non gira con l’attacco e per Denver è facile imporre il proprio gioco sulle due fasi.

Nella AFC North i Cincinnati Bengals (5-4) vengono demoliti 16-41 in casa dai Cleveland Browns (5-4) con Mayfield che fa suo il duello tra i QB con 218 yds e 2 td, mentre Burrow chiude con 282 ma 2 intercetti. Straripante Chubb con 137 yds su corsa e 2 mete. I Jacksonville Jaguars (2-6) piazzano la sorpresa di giornata vincendo 9-6 contro i Buffalo Bills (5-3) nonostante il ko del loro QB rookie Lawrence. Allen, invece, lancia 2 intercetti in un match davvero pessimo per la squadra dello stato di New York, che non sembra ritrovare gli automatismi dell’anno scorso. I Los Angeles Chargers (5-3) passano in casa dei Philadelphia Eagles (3-6) per 27-24 con Herbert da 356 yds e 3 td complessivi, con Allen da 104 su ricezione. Gli Eagles giocano con il solito cuore immenso, con Smith che riceve per 116 yds e una meta, ma il parziale di 11-7 finale decide il match a favore di LA.

I Carolina Panthers (4-5) vengono sconfitti 6-24 in casa dai New England Patriots (4-4), quindi i New York Giants (3-6) sorprendono i Las Vegas Raiders (5-3) 23-16 con Jones da sole 110 yds su lancio ma Booker da 99 su corsa. Nella NFC South, un’altra sorpresa, con i New Orleans Saints (5-3) che cadono in casa 25-27 contro gli Atlanta Falcons (4-4) guidati da Ryan che lancia per 343 yds e 2 td, più uno su corsa, aiutato da Patterson che riceve per 126.

Nella AFC i Miami Dolphins (2-7) tornano al successo 17-9 contro gli Houston Texans (1-8) che hanno un Taylor da 3 intercetti, Infine gli Indianapolis Colts (4-5) hanno superato 45-30 i New York Jets (2-6) in un match nel quale le difese non sono esistite. La nona settimana si concluderà questa notte con il Monday Night match tra Pittsburgh Steelers (4-3) e Chicago Bears (3-5). Squadre nel bye week: Detroit Lions, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers, Washington Football Team.

Foto: Lapresse