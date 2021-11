NextGen Finals oggi: orari semifinali X novembre, tv, programma, streaming, ordine di gioco

Giorno di semifinali all’Allianz Cloud (PalaLido) di Milano: nelle Next Gen ATP Finals 2021 si sta per entrare nel vivo delle fasi più importanti, anche se non c’è più la presenza di Lorenzo Musetti, eliminato nella fase a gironi e ora atteso da una fase che lo cercherà di portare al 2022 in condizioni migliori del dopo-Roland Garros.

Si comincia con il derby in chiave americana: Sebastian Korda sfida Brandon Nakashima. A seguire, lo spagnolo Carlos Alcaraz, in una battaglia tra giocatori che parlano la stessa lingua, affronta l’argentino Sebastian Baez, il più sorprendente degli arrivati fin qui. In entrambe le situazioni non ci sono precedenti: favoriti sono senz’altro Korda e Alcaraz, sia per quanto fatto vedere finora che per il rendimento mostrato nell’anno e più ancora negli ultimi mesi. In qualunque caso ci sarà un campione di nazionalità nuova, dal momento che nessuna finale era stata giocata da portacolori dei Paesi rappresentati stasera.

Le semifinali delle Next Gen ATP Finals 2021 si giocheranno a partire dalle ore 19:00. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e SuperTennis (canale 212 Sky, 64 digitale terrestre) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e sito di SuperTennis.

NEXT GEN ATP FINALS 2021: PROGRAMMA SEMIFINALI

VENERDI’ 12 NOVEMBRE

Ore 19:00 Sebastian Korda (USA) (2)-Brandon Nakashima (USA) (4)

Non prima delle ore 21:00 Carlos Alcaraz (ESP) (1)-Sebastian Baez (ARG) (6)

NEXT GEN ATP FINALS 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Tennis (canale 205), SuperTennis (canale 212 Sky, 64 digitale terrestre)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, sito di SuperTennis

