Le NextGen ATP Finals 2021 andranno in scena all’Allianz Cloud di Milano dal 9 al 13 novembre. Si tratta del torneo di fine stagione riservato agli otto migliori tennisti Under 21 di questa annata agonistica, al netto di rinunce che hanno portato a dei ripescaggi. L’evento torna a essere disputato a due anni di distanza dall’ultima edizione vinta da Jannik Sinner sempre nel capoluogo meneghino. L’altoatesino ha deciso di non presentarsi a questo appuntamento e di prendere parte al torneo ATP 250 di Stoccolma con l’obiettivo di tornare nella top-10 del ranking ATP (gli servirà vincere la manifestazione e sperare che il canadese Felix Auger-Aliassime non raggiunga la finale).

Il montepremi delle NextGen ATP Finals 2021, che si disputeranno con un regolamento non convenzionale, è semplicemente strabiliante ed è in linea con quello garantito da diversi Masters 1000. Il vincitore, se imbattuto, porterà a casa ben 400.000 dollari statunitensi (circa 345.000 euro). Vediamo più nel dettaglio le varie cifre assicurate ai giocatori che scenderanno in campo per spartirsi 1,3 milioni di dollari di montepremi (circa 1,12 milioni euro).

La partecipazione garantisce 80.000 dollari (circa 69.000 euro), mentre ogni vittorie nel round-robin (massimo tre) vale 23.000 dollari (circa 19.800 euro). Il successo in semifinale porta con sé 109.000 dollari (circa 94.000 euro), mentre la vittoria in finale viene premiata con 142.000 dollari (circa 122.500 euro). Lo spagnolo Carlos Alcaraz è il grande favorito della vigilia (ma attenzione al danese Holger Rune e al nostro Lorenzo Musetti) e punta al bottino pieno: potrebbe guadagnare quattro volte tanto rispetto a quello che farebbe Jannik Sinner imponendosi a Stoccolma (98.030 euro).

MONTEPREMI NEXTGEN ATP FINALS 2021

Vincitore (se imbattuto): 400.000 dollari (344.980 euro)

Successo in finale: 142.000 dollari (122.468 euro)

Successo in semifinale: 109.000 dollari (94.007 euro)

Successi nel round robin (a testa, massimo tre): 23.000 dollari (19.836 euro)

Partecipazione all’evento: 80.000 dollari (70.000 euro)

MONTEPREMI COMPLESSIVO: 1.300.000 dollari (1.121.187 euro)

MONTEPREMI NEXTGEN ATP FINAL vs ATP 250 STOCCOLMA

Il vincitore delle NextGen ATP Finals (Carlos Alcaraz è il grande favorito) guadagnerà decisamente più del vincitore del torneo ATP 250 Stoccolma (a cui è iscritto Jannik Sinner). Massimo 400.000 dollari e minimo 354.000 dollari contro 98.030 euro.

Photo LiveMedia/Jean Catuffe