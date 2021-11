NextGen ATP Finals 2021, semifinali Korda-Nakashima e Alcaraz-Baez: programma, orari, tv e streaming

Si è delineato il quadro delle semifinali delle NextGen ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti Under 21 della stagione. L’evento è in corso di svolgimento all’Allianz Cloud di Milano, dove purtroppo Lorenzo Musetti non è riuscito a passare il turno.

Le due semifinali sono in programma venerdì 12 novembre, a partire dalle ore 19.00. Ad aprire le danze sarà il derby statunitense tra Sebastian Korda e Brandon Nakashima (rispettivamente numero 2 e numero 4 del seeding). A seguire lo spagnolo Carlos Alcaraz, grande favorito della vigilia e numero 1 del tabellone principale, incrocerà l’argentino Sebastian Baez.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming delle semifinali delle NextGen ATP Finals. Le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Tennis e su Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv.

SEMIFINALI NEXTGEN ATP FINALS: PROGRAMMA E ORARI

VENERDÌ 12 NOVEMBRE:

19.00 Sebastian Korda vs Brandon Nakashima

A seguire Carlos Alcaraz vs Sebastian Baez

SEMIFINALI NEXTGEN ATP FINALS: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Tennis (canale 205).

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis.

Diretta streaming, per gli abbonati su Sky Go, Now Tv.

Diretta streaming, gratis, su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Photo LiveMedia/Jean Catuffe