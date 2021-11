Altra partita, altra vittoria. Un Carlos Alcaraz in forma splendente quello visto in questi giorni in quel di Milano, alle NextGen ATP Finals. Il giovanissimo talento iberico si è sbarazzato in tre set dell’argentino Baez in semifinale e, nell’atto conclusivo, di stasera, affronterà lo statunitense Sebastian Korda.

Le sue parole dopo l’incontro: “Ho giocato davvero bene. Sapevo che avrei dovuto giocare in maniera molto aggressiva, senza lasciagli l’iniziativa dal momento che è tutta la settimana che gioca a un grande livello. Nei momenti importanti cerco sempre di giocare senza paura e di essere aggressivo, in modo tale che anche se perdo il punto sarà dipeso da me e non dal mio avversario”.

Sul suo gioco: “Durante questa settimana ho cercato di essere molto concentrato nei miei turni di battuta perché su questa superficie è molto importante trarre vantaggio dal servizio. Sono molto contento di come sono riuscito a farlo”.

Sulla sfida con l’americano: “Sarà una partita molto difficile sta esprimendo un livello molto alto, colpisce la palla molto forte. Anche se giocherò al livello al quale ho giocato questa settimana ci sarà da soffrire”.

Foto: Lapresse