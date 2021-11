Sorride Carlos Alcaraz dopo aver vinto le Next Gen ATP Finals 2021. Lo spagnolo ha superato in finale l’americano Sebastian Korda per 4-3 4-2 4-2, apponendo il suo nome nell’albo d’oro di un evento che, seppur privo di valore in termini di classifica, offre un quadro interessante su chi potrà esprimere un tennis di livello nel futuro, se quel futuro non è già presente.

Queste le parole del murciano a fine partita: “E’ stata una settimana perfetta per me. Stavo molto bene in campo, mi sono divertito moltissimo. Il mio obiettivo è far divertire il pubblico, farli sorridere e divertire. Sono un ragazzo che cerca sempre di sorridere, che si diverte. Credo di avere un tipo di gioco che piace alla gente. Sono felice che il pubblico si sia trovato bene. La cosa più importante secondo me è la testa, la mentalità, e solo poi ci sono il fisico e il tennis“.

Obiettivi: “Il prossimo anno vorrei finire nei primi 15 del mondo. Sarà parecchio complicato, ma è un gran bell’obiettivo“. Alcaraz chiuderà, lo ricordiamo, la stagione da numero 32 del mondo, il che gli garantisce una testa di serie in qualsiasi Slam allo stato attuale delle cose.

Questa è stata anche l’annata del primo titolo dell’iberico, che lo ha conquistato in quel di Umago contro il francese Richard Gasquet, mentre dall’altra parte del mondo erano in corso quelle Olimpiadi cui lui non avrebbe in ogni caso potuto partecipare.

Foto: LaPresse