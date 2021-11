NBA 2021-2022, i risultati della notte: Philadelphia, Utah e Phoenix continuano a vincere, male i Lakers e Miami

Nella notte italiana si sono disputate 5 partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire tutti i risultati e le migliori prestazioni di giornata.

Nel primo match odierno arriva la quinta vittoria consecutiva di Philadelphia che, dopo una prima metà di gara equilibrata, chiude sia la terza sia la quarta frazione con il parziale di 23-16 e supera così Detroit con il punteggio di 109-98. Decisivi i 23 punti di Seth Curry e i 20 di Tyrese Maxey. Continua la striscia positiva anche per Utah (3 successi di fila) che piazza un parziale di 11-0 ad inizio quarto periodo precludendo ad Atlanta ogni possibilità di rimonta. Nel 116-98 conclusivo meritano una menzione particolare i 30 punti di Jordan Clarkson, uscito dalla panchina, e le doppie doppie di Rudy Gobert (13 pti, 15 rim) e Mike Conley (13 pti, 11 ast). Dall’altra parte, invece, il top scorer è il solito Trae Yong con 21 punti, mentre sono 6 i punti del nostro Danilo Gallinari in 17 minuti di gioco.

Arriva, invece, la prima sconfitta casalinga per Miami che nel match contro Boston subisce un pesantissimo parziale di 33-9 nel secondo quarto e non riesce più a rientrare fino al 78-95 finale. A pesare per gli Heat è soprattutto la scarsa realizzazione nei tiri da tre punti, con 9 canestri su 41 tentati (circa 22 %), mentre per i Celtics ci sono da segnalare i 17 punti di Jaylen Brown. Terza vittoria di fila anche per Phoenix che batte dei Rockets in caduta libera (sesta sconfitta consecutiva) con il risultato di 123-111. A fare la differenza è il solito Devin Booker con i suoi 27 punti. Per Houston, invece, il migliore di giornata è Kevin Porter Jr. con 20 punti.

Nell’ultima gara della notte i Lakers subiscono un’altra rimonta clamorosa, nuovamente contro OKC. La squadra di coach Mark Daigneault, sotto addirittura di 19 punti nel secondo quarto, riesce infatti a piazzare un parziale di 16-4 all’inizio della quarta frazione e vola incredibilmente in vantaggio per poi chiudere con il punteggio di 107-104. Ancora una volta leader assoluto di Oklahoma è Shai Gilgeous-Alexander che termina la gara con 28 punti, mentre a nulla servono i tre giocatori sopra i 20 punti per i gialloviola (Davis 29, Westbrook 27, C. Anthony 21).

I RISULTATI DELLA NOTTE

Detroit Pistons (1-7) – Philadelphia 76ers (7-2) 98-109

Atlanta Hawks (4-5) – Utah Jazz (7-1) 98-116

Miami Heaat (6-2) – Boston Celtics (4-5) 78-95

Phoenix Suns (4-3) – Houston Rockets (1-7) 123-111

Los Angeles Lakers (5-4) – Oklahoma City Thunder (2-6) 104-107

Foto: LaPresse