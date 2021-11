NASCAR Truck Series, Championship 4: primo titolo per Ben Rhodes! C. Smith vince a Phoenix

Ben Rhodes, terzo all’arrivo, è il nuovo campione della NASCAR Truck Series. Il #99 di ThorSport Racing, vincitore delle prime due competizioni del 2021, conquista per la prima volta il titolo al termine di una gara che premiato Chandler Smith (Kyle Busch Motorsport #18).

La finale del 2021 si è aperta con un negativo start da parte di John Hunter Nemechek. Il #4 del Kyle Busch Motorsport, campione della regular season, ha colpito il muro al primo giro nell’impegnativa curva 1 dopo aver provato a sfruttare al massimo il ‘traction compound‘. Sheldon Creed (GMS Racing #2), nel frattempo, saliva al comando delle operazioni davanti a Chandler Smith (Kyle Busch Motorsport #18), autore della pole-position.

Il settimo dei 150 passaggi previsti ha ridotto drasticamente le possibilità di titolo per il figlio di Joe Nemechek. Un cedimento dell’anteriore sinistra ha costretto il nativo del North Carolina a fermarsi in pit road perdendo due giri dalla testa del gruppo.

In soccorso al #4 di Toyota è arrivata la prima caution di giornata, entrata al 12° passaggio per rimuovere la Chevrolet Silverado #54 di Lawless Alan. Questo episodio ha rimesso in gioco il 24enne di Mooresville che ha sfruttato il ‘free pass’ per rientrare nel giro del leader. Ricordiamo che in NASCAR ad ogni neutralizzazione il primo dei piloti doppiati (indipendentemente dai giri di ritardo) torna automaticamente nel medesimo passaggio del capoclassifica.

Creed ha ripreso a gestire la corsa, mentre Nemechek provava a restare in corsa per il titolo. L’alfiere di Toyota aveva perso nel frattempo un altro giro dopo approfittato della prima caution per effettuare delle riparazioni sulla propria Tundra.

Creed e Smith hanno iniziato a lottare al comando nei minuti successivi, mentre si accendeva la battaglia per il titolo tra Ben Rhodes #99 e Matt Crafton #88, entrambi portacolori del ThorSport Racing. Il campione 2020 si è dovuto arrendere a Smith che ha vinto la prima Stage di giornata dopo una lunghissima lotta.

Alla green flag abbiamo assistito all’ottimo spunto da parte di Ben Rhodes. Il #99 del gruppo ha preso il comando per qualche metro prima di lasciare spazio a Creed. La seconda Stage non ha avuto molti colpi di scena con il #2 del gruppo che ha concluso nuovamente alle spalle di Smith, mentre Rhodes era il primo dei pretendenti per il titolo con quarto posto.

A meno di 30 passaggi Creed ha dovuto rivedersela con Smith e Stewart Friesen (Friesen) che giro dopo giro si sono riportati sulla Chevy #2 del GMS Racing. Il battaglia è stata molto simile alla prima Stage con Smith che ha avuto la meglio su tutti, mentre Rhodes cedeva il passo a Zane Smith (GMS Racing #21) per il ‘Championship 4’.

A 9 giri della fine abbiamo assistito al momento chiave nella corsa di Rhodes dopo un contatto in curva 1 tra Z. Smith e Rhodes. Il #21 del gruppo è stato spinto dal rivale che ha preso il quarto posto ed ha allungato sin da subito verso la Top5. GMS Racing ha provato ad utilizzare la presenza di Creed per ostacolare il passo al #99 del gruppo, una missione non riuscita.

Primo titolo per il 24enne nativo del Kentucky che oggi è stato semplicemente il più forte. Esce sconfitto per il secondo anno consecutivo Zane Smith #21, mentre non è mai stato della partita l’esperto Matt Crafton #88. Non conosceremo mai il ritmo ed il passo di John Hunter Nemechek, settimo sotto la bandiera a scacchi dopo una lunghissima rimonta.

Appuntamento a domani da Phoenix per l’epilogo della NASCAR Xfinity Series. Le nuove auto, invece, aspettano a Daytona l’inizio di una nuova stagione della Truck Series.

NASCAR TRUCK SERIES CHAMPIONSHIP 4 PHOENIX

1 #18 Chandler Smith # +0 LEADER 2 #52 Stewart Friesen +5 +04.694 3 #99 Ben Rhodes (P) +1 +06.486 4 #2 Sheldon Creed −2 +07.249 5 #21 Zane Smith (P) +8 +08.432 6 #98 Christian Eckes +3 +09.284 7 #4 John Hunter Nemechek (P) +9 +09.730 8 #38 Todd Gilliland −5 +10.762 9 #42 Carson Hocevar # −3 +11.240 10 #16 Austin Hill +1 +11.525 11 #13 Johnny Sauter +6 +13.139 12 #88 Matt Crafton (P) −7 +13.837 13 #9 Grant Enfinger +14 +14.071 14 #26 Tyler Ankrum +0 +18.919 15 #19 Derek Kraus −7 +21.980 16 #23 Chase Purdy # −4 +25.159 17 #1 Hailie Deegan # −7 +26.974 18 #51 Drew Dollar +5 +27.620 19 #40 Ryan Truex −1 +28.517 20 #24 Jack Wood −5 +28.710 21 #44 Dean Thompson +4 1 LAP 22 #34 Will Rodgers +8 1 LAP 23 #3 Jordan Anderson +6 1 LAP 24 #25 Willie Allen +8 1 LAP 25 #32 Ty Dillon −6 1 LAP 26 #22 Austin Wayne Self −2 3 LAPS 27 #33 Chris Hacker +4 3 LAPS 28 #30 Danny Bohn +0 3 LAPS 29 #17 Taylor Gray −3 4 LAPS 30 #04 Cory Roper +5 4 LAPS

Foto: LaPresse