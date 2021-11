Valentino Rossi ha svelato il primo evento della propria carriera al di fuori del Motomondiale. Il #46 di Yamaha si prepara per le ultime due competizioni in MotoGP prima di passare a tempo pieno con le ruote coperte.

Il campionato da affrontare resta da definire per il ‘Dottore’ che sicuramente sarà presente alla 12h del Golfo 2022, evento che si svolgerà ad Abu Dhabi nel primo week-end di gennaio a bordo di una Ferrari 488 GT3 molto probabilmente gestita dal Kessel Racing. Il pluricampione italiano ha già corso e vinto (in classe PRO-AM) la manifestazione araba che lo scorso anno si è tenuta in via eccezionale in quel del Bahrain.

Rossi ha dichiarato alla stampa a Portimao come riporta ‘Motorsport.com’: “Ieri ho girato con la Ferrari a Misano perché a gennaio correrò ad Abu Dhabi con Luca ed Uccio. Questa è una gara che abbiamo sempre fatto negli ultimi anni, soprattutto per divertimento. Le condizioni non erano fantastiche ieri, ma ci siamo divertiti e non sono andato male”.

Valentino ha continuato dicendo: “L’anno prossimo diventerò un pilota di auto, quindi l’approccio e l’impegno ora sono differenti. Questa gara la correremo ancora per divertimento. Poi dovrò capire che tipo di programma fare per la stagione”.

Il centauro del team Petronas guarda al futuro, consapevole che nel mondo delle corse di durata si sta per riscrivere la storia con i nuovi regolamenti che porteranno oltre 10 costruttori nella classe regina della 24h di Le Mans, nel FIA World Endurance Championship e nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

L’attuale teammate di Andrea Dovizioso ha rilasciato: “E’ un momento molto importante per le gare endurance, sta arrivando la nuova classe Hypercar che dal 2023 vedrà impegnati tantissimi marchi. L’anno prossimo correrò sicuramente con le vetture GT, ma non so ancora in quale campionato. Potrebbe essere il WEC, ma anche l’ELMS o l’International GT Challenge. Dovrò decidere anche con quale auto gareggiare”.

Ferrari, Aston Martin e Porsche sono i marchi ‘a disposizione’ per un impegno nel Mondiale Endurance o nell’European Le Mans Series, mentre sono molti di più i costruttori che militano nell’Intercontinental GT Challenge o nel GT World Challenge. Ricordiamo che queste ultime realtà ammettono esclusivamente le GT3, categoria di regolamenti ben differente dalle GTE che fino al 2023 (compreso) militeranno nel FIA WEC.

Valentino Rossi ha chiuso dicendo: “Una volta dentro dovrò capire anche il mio livello. Sicuramente mi piacerebbe correre anche con le LMP2 o le Hypercar, ma il livello dei rivali sarebbe molto alto in quelle categoria. L’anno prossimo valuteremo tutto”.

