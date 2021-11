MotoGP oggi, GP Valencia 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi domenica 14 novembre si disputa il GP di Valencia 2021, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito intitolato a Ricardo Tormo nella località spagnola. Si preannuncia una grande battaglia per la vittoria e per salire sul podio in questo appuntamento che chiude la stagione.

Guarda in streaming live il GP di Valencia su DAZN

Francesco Bagnaia scatterà dalla seconda piazzola e sogna la vittoria di lusso. Il centauro della Ducati vuole vincere per chiudere in bellezza la stagione, ma dovrà vedersela con lo spagnolo Jorge Martin che partirà dalla pole-position e col compagno di squadra Jack Miller (terzo). Sarà l’ultima gara della carriera per Valentino Rossi: il Dottore partirà in decima posizione e sogna la migliore conclusione possibile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming del GP di Valencia 2021, tappa del Mondiale MotoGP. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e su TV8, in diretta streaming su Sky Go e DAZN oltre che su tv8.it, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GP VALENCIA MOTOGP OGGI: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 14 NOVEMBRE:

08.40-09.00 Moto3, warm-up

09.10-09.30 Moto2, warm-up

09.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, gara

12.20 Moto2, gara

14.00 MotoGP, gara

GP VALENCIA MOTOGP: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208).

Gare di tutte le classi in diretta tv, gratis e in chiaro, su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, 125 del satellite).

Warm-up e gare di tutte le classi in diretta streaming, per gli abbonati, su Sky Go, su DAZN e su Now TV.

Gare di tutte le classi in diretta streaming, gratis, su tv8.it.

Warm-up e gare di tutte le classi in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Replica della gara della MotoGP su Sky Sport MotoGP (canale 208) alle ore 16.50, 23.15 e nel rullo notturno.

Foto: MotoGP.com Press