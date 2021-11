Marc Marquez non sarà presente al Gran Premio dell’Algarve, penultima prova del Motomondiale 2021, ma la notizia non è solo questa. Il pilota spagnolo infatti, dopo una caduta in una sessione di allenamento, non riesce a risolvere i suoi problemi fisici, che gli hanno “portato in dote” anche una commozione, tanto che all’inizio della prossima settimana si dovrà sottoporre a nuovi controlli medici.

L’obiettivo è quello, in primis, di risolvere i fastidi e, se possibile, di presentarsi al via del GP di Valencia, che chiuderà la stagione motociclistica. In merito alla situazione, è intervenuto Alberto Puig, che sulla situazione in essere ha detto: “Si è trattato di un normale incidente che può accadere quando ci si sta allenando su una moto da enduro o da motocross. Ha avuto l’incidente e ha avuto una commozione cerebrale, come abbiamo spiegato nel comunicato. Lui era ok, ma non si sentiva granché bene. Aveva dei giramenti di testa, dunque abbiamo parlato con i dottori e hanno convenuto che la decisione migliore era quella di non venire a Portimao a fare la gara, dato che non si sentiva al 100%”.

Poi lo stesso Puig ha aggiunto: “Non sono un dottore, se i dottori daranno l’ok e Marc si sentirà bene, ci sarà certamente. Ma ad oggi è impossibile da dire“. Infine, sulla dinamica dell’incidente, ha detto la sua anche Alex Marquez, fratello dell’otto volte campione del mondo: “Non ero con lui quando è accaduto. Quella mattina stavo svolgendo un programma di allenamento un po’ diverso. Lui è andato con una moto da motocross a cinque minuti da casa. Sono i rischi che si corrono, in quel momento era con Josep Garcia, che è un campione di enduro“.

