MotoGP, GP Valencia 2021: numeri, statistiche, curiosità. Dopo Lorenzo e Pedrosa la pista è rimasta senza padroni

Il Motomondiale 2021 giunge al suo epilogo. Domenica 14 novembre sul Circuito Ricardo Tormo si disputerà l’atto finale dell’annata agonistica, ovvero il Gran Premio della Comunità Valenciana, appuntamento diventato ormai un classico di fine stagione.

L’evento nasce nel 1999 per sfruttare l’autodromo appena edificato a Cheste, piccola cittadina alle porte di Valencia. L’impianto viene immediatamente intitolato alla memoria di Ricardo Tormo, pilota valenciano due volte campione del mondo della 50cc scomparso prematuramente a causa di una leucemia proprio mentre il tracciato è in costruzione. Il GP si propone all’istante come un appuntamento fisso e nel 2020 è teatro di un double header. Pertanto, nonostante siano andate in scena 22 edizioni del Gran Premio della Comunità Valenciana, il tracciato ha ospitato 23 gare valevoli per il Mondiale, compreso il GP d’Europa dello scorso anno.

TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

I piloti più vincenti in assoluto nel GP della Comunità Valenciana sono Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa, i quali hanno raccolto 4 successi a testa. Il maiorchino si è imposto nel 2010, 2013, 2015 e 2016. Il catalano ha invece primeggiato nel 2007, 2009, 2012 e 2017.

Sono cinque i centauri in attività ad aver già trionfato nell’autodromo Ricardo Tormo. Valentino Rossi c’è riuscito in 2 occasioni (2003, 2004), così come Marc Marquez, le cui affermazioni sono decisamente più recenti (2014, 2019). A loro si aggiungono anche Andrea Dovizioso, vincitore nel 2018, Joan Mir, impostosi nel GP d’Europa 2020 e Franco Morbidelli, che ha primeggiato nel GP della Comunità Valenciana 2020.

Interessante notare come nessun pilota abbia mai raccolto più di due successi di fila, anzi i back-to-back sono merce rara. A oggi se ne contano solo due, firmati da Valentino Rossi (2003-2004) e Jorge Lorenzo (2015-2016).

Complessivamente, sono 5 le affermazioni italiane in questo autodromo. Alle quattro già citate di Rossi, Dovizioso e Morbidelli, si aggiunge quella di Marco Melandri, datata 2005.

GP COMUNITA’ VALENCIANA – VITTORIE TOP CLASS

4 – LORENZO Jorge [SPA] (2010, 2013, 2015, 2016)

4 – PEDROSA Daniel [SPA] (2007, 2009, 2012, 2017)

2 – ROSSI Valentino [ITA] (2003, 2004)

2 – STONER Casey [AUS] (2008, 2011)

2 – MARQUEZ Marc [SPA] (2014, 2019)

Dunque sono cinque gli uomini impostisi in più di un’occasione. Solo due di loro, però, sono riusciti a passare per primi sotto la bandiera a scacchi con due moto diverse. Si tratta di Valentino Rossi (Honda nel 2003, Yamaha nel 2004) e Casey Stoner (Ducati nel 2008, Honda 2011).

A proposito di costruttori, sinora nell’autodromo Ricardo Tormo hanno trionfato quattro differenti Case. Comanda la Honda, con 10 vittorie, seguita dalla Yamaha a 8. La Ducati ha raccolto 3 successi, mentre sono 2 le affermazioni della Suzuki. Interessante notare come nessun marchio sia ancora stato in grado di realizzare una sequenza di almeno tre successi consecutivi.

MOTO2

Da quando esiste la Moto2, solo un centauro è stato capace di primeggiare in più di un’occasione. Si tratta di Miguel Oliveira (2017, 2018). Al tempo stesso, si conta un unico successo italiano, arrivato però nel Gran Premio d’Europa.

ALBO D’ORO MOTO2

2010 – ABRAHAM Karel [CZE]

2011 – PIRRO Michele [ITA]

2012 – MARQUEZ Marc [SPA]

2013 – TEROL Nicolas [SPA]

2014 – LÜTHI Thomas [SUI]

2015 – RABAT Tito [SPA]

2016 – ZARCO Johann [FRA]

2017 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2018 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2019 – BINDER Brad [RSA]

2020 – BEZZECCHI Marco [ITA] {GP d’Europa}

2020 – MARTIN Jorge [SPA]

MOTO3

In Moto3 nessun pilota è ancora riuscito a imporsi più di una volta sul Circuito Ricardo Tormo. In linea teorica potrebbe provarci lo spagnolo Sergio Garcia, unico uomo attualmente in attività nella categoria ad aver già vinto.

ALBO D’ORO – MOTO3

2012 – KENT Danny [GBR]

2013 – VIÑALES Maverick [SPA]

2014 – MILLER Jack [AUS]

2015 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2016 – BINDER Brad [RSA]

2017 – MARTIN Jorge [SPA]

2018 – ONCU Can [TUR]

2019 – GARCIA Sergio [SPA]

2020 – FERNANDEZ Raul [SPA] {GP d’Europa}

2020 – ARBOLINO Tony [ITA]

FOTOCATTAGNI