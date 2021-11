Mercoledì 10 novembre a Mantova andrà in scena l’ultimo atto della leggendaria carriera di Tony Cairoli nel Mondiale MXGP. All’età di 36 anni, dopo 9 titoli e 94 GP vinti, il nativo di Patti si appresta ad affrontare il Gran Premio di Mantova 2021 con l’obiettivo di salire nuovamente sul podio davanti al proprio pubblico, anche se il sogno è quello di salire sul gradino più alto nel giorno dell’addio.

TC222 è reduce da un ottimo risultato (3° posto overall con un terzo ed un quarto posto di manche) nel GP della Lombardia, disputato sulla stessa pista che ospiterà anche l’ultimo round iridato del campionato. “Di sicuro sono molto contento del risultato. Mi sto davvero godendo la pista ed è sempre bello farlo davanti a questo pubblico“, il commento a fine giornata del centauro siciliano.

“Prima gara, sono partito bene, poi ero un po’ rigido nel primo giro e ho perso alcune posizioni. Poi stavo andando molto forte nella seconda metà della gara. Mi stavo davvero godendo la pista a quel punto. Ho finito la gara terzo, davanti a Gajser per la sua penalità. È stato un buon risultato per la classifica generale“, racconta Cairoli al sito ufficiale della MXGP.

“Seconda gara, la partenza non è stata delle migliori. Alla fine avevo un buon ritmo e riuscivo a spingere un po’. Poi sono arrivato dietro a Prado per 6-7 giri e i ragazzi davanti sono riusciti a creare un gap. Anche Gajser mi ha passato perché stavo lottando per trovare alcune linee nel tentativo di passare Prado. Poi ho perso un po’ il ritmo. Alla fine avevo un po’ di spazio davanti a me che mi ha permesso di fare dei buoni giri. Mi sono avvicinato a Gajser, ma era troppo tardi“, spiega il portacolori della KTM

“Nel complesso, sono contento per il podio ovviamente, ma cercherò di fare meglio mercoledì e di essere di nuovo sul podio. Sarebbe fantastico per me e per tutti i tifosi. Se riuscissi a salire sul podio in entrambe le mie ultime due gare da professionista sarebbe fantastico“, conclude il nove volte campione del mondo motocross.

Foto: MXGP.com