Secondo match point iridato stagionale per Pedro Acosta, che si presenta a Portimao da leader del campionato e con la possibilità di laurearsi campione del mondo Moto3 con una gara di anticipo. Il fenomenale spagnolo della KTM ha un vantaggio di 21 punti nella generale sul suo unico inseguitore ancora in lizza per il titolo, Dennis Foggia, verso un Gran Premio dell’Algarve che promette scintille.

Il centauro romano del Team Leopard sta attraversando un periodo di forma stellare ed è lanciatissimo in vista degli ultimi due weekend di gara del 2021, dopo essere salito sempre sul podio negli scorsi 6 GP consecutivi. In questo lasso di tempo, “The Rocket” ha recuperato la bellezza di 76 punti su un Acosta decisamente meno brillante rispetto alla prima metà del campionato.

Il rookie iberico del Team Ajo ha dato comunque segnali di risveglio due settimane fa a Misano e resta il principale favorito per il Mondiale, potendo contare su due piste che conosce ed in cui ha già raccolto risultati importanti. Il 17enne nativo di Mazarron ha infatti ottenuto proprio in Algarve la sua prima vittoria della carriera nel Motomondiale, in occasione del GP Portogallo dello scorso 18 aprile.

Quel giorno andò in scena anche l’unico vero duello corpo a corpo stagionale per la vittoria all’ultimo giro tra Acosta e Foggia, con quest’ultimo costretto ad alzare bandiera bianca in volata dopo aver guidato il gruppo di testa per quasi tutto il Gran Premio con grande autorità. Dennis è andato molto forte a Portimao anche l’anno scorso, portando a casa uno splendido secondo posto in rimonta nell’ultimo GP del 2020.

Il portacolori del Team Leopard va dunque considerato il favorito principale per il successo di tappa in Portogallo, ma per aumentare notevolmente le proprie chance iridate avrebbe bisogno anche di un piazzamento fuori dal podio di Acosta in modo da presentarsi al gran finale di Valencia con un maggior numero di combinazioni favorevoli a disposizione.

Oltre ai due pretendenti al trono iridato, gli altri possibili protagonisti del weekend saranno presumibilmente gli italiani Romano Fenati, Niccolò Antonelli e Andrea Migno, gli spagnoli Jaume Masià, Xavier Artigas e Izan Guevara, il sudafricano Darryn Binder ed il giapponese Ayumu Sasaki.

Foto: Lapresse