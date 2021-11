Inizia a crescere l’attesa per la grande sfida tra Israel Adesanya e Robert Whittaker, Mondiale dei pesi medi per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste). La UFC, la promotion più importante al mondo per quanto concerne questo sport, deve ancora comunicare una data ufficiale per questo evento, ma tutto sembra essere indirizzato verso UFC 271, evento in programma il 12 febbraio 2022 in una località ancora da definire. Il nigeriano cercherà di difendere per la quarta volta la propria cintura, concedendo la rivincita all’australiano che aveva già battuto il 6 ottobre 2019 a UFC 243, quando si laureò Campione del Mondo a Melbourne (Australia).

Il ribattezzato The Last Stylebender è reduce dal successo ottenuto contro Marvin Vettori lo scorso 21 giugno, mentre il rinominato The Reaper ha regolato Kelvin Gastelum lo scorso 17 aprile. Si tratta di un incontro attesissimo da tutti gli appassionati di MMA e che potrebbe riservare particolari sorprese per il nostro Marvin Vettori. Il fighter italiano, ora salito al numero 2 del ranking di categoria dopo aver travolto il brasiliano Paulo Costa, è sempre più nelle grazie di Dana White, anche perché un paio di settimane fa gli ha salvato il main event accettando di combattere contro un avversario ben al di sopra del limite di peso consentito.

The Italian Dream potrebbe infatti fare da riserva al match titolato: se uno tra Adesanya e Whittaker dovesse avere dei problemi dell’ultimo minuto, allora il 28enne trentino subentrerebbe. A parlarne è stato proprio Dana White, Presidente di UFC, in un’intervista concessa a TMZ Sport: “Marvin Vettori come riserva? Ha assolutamente senso. Prima di tutto è un fenomeno, ed è stato intelligente ad accettare il match con Paulo Costa. Non ha paura di nessuno, in qualsiasi circostanza. Si è presentato per combattere senza che gli importasse a quale peso avrebbe combattuto. Non ha lasciato che queste cose gli entrassero in testa. Marvin ha mantenuto la calma per tutta la settimana“.

Se tutto dovesse filare liscio, Marvin Vettori non salirebbe sull’ottagono in quell’occasione ma, chiaramente, si tratterebbe di un riconoscimento di stima importante e potrebbe essere un viatico in vista di una chance iridata futura dopo quella fallita quattro mesi fa perdendo contro Adesanya. Al momento non è stato ancora organizzato il prossimo incontro del nostro portacolori, anche se le suggestioni non mancano.