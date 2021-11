Boxe, prime medaglie nella storia ai Mondiali per Belgio, Iran e Trinidad and Tobago

Si sono disputati i quarti di finale in sette categorie di peso ai Mondiali di boxe 2021, in corso a Belgrado, in Serbia, così 28 pugili sono già certi di avere al collo una medaglia: delineate le semifinali nelle categorie dei pesi mosca leggeri (48 kg), gallo (54 kg), leggeri (60 kg), welter (67 kg), medi (75 kg), mediomassimi (86 kg) e supermassimi (+92 kg).

Non essendoci le finali per il 3°-4° posto, tutti i semifinalisti sono certi di conquistare almeno il bronzo: in virtù di questa regola tre Paesi sono certi di aver ottenuto la prima medaglia iridata nella storia della boxe, ovvero Belgio, Iran e Trinidad & Tobago.

Il kazako Temirtas Zhussupov è diventato il primo medagliato dei Mondiali, mentre il georgiano Sakhil Alakhverdovi ha riportato sul podio il suo Paese dal 2017. La Thailandia, invece torna a medaglia dal 2015 grazie a Wuttichai Yurachai, mentre i francesi Sofiane Oumiha e Billal Bennama hanno conquistato la loro seconda medaglia iridata.

Il primo iraniano a salire sul podio è stato Daniyal Shahbakhsh, mentre Salvatore Cavallaro ha riportato l’Italia sul podio dal 2013. A scrivere la storia per il Belgio è stato Victor Schelstraete, infine per Trinidad & Tobago l’eroe ha il nome di Nigel Paul.

