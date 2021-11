Matteo Signani-Ruben Diaz, Europeo pesi medi: programma, orario, tv, streaming

La grande boxe torna al PalaEur di Roma, impianto che ha ricoperto un ruolo storico nella storia della Nobile Arte fin dai tempi in cui ne era Nino Benvenuti il re e, prima ancora, da quando i tornei olimpici di Roma 1960 incoronarono, tra gli altri, quel Cassius Clay poi divenuto Muhammad Alì.

Il piatto forte è quello che vede Matteo Signani, detto “Il Giaguaro”, a caccia del titolo europeo dei pesi medi. Per conquistarlo dovrà battere lo spagnolo Ruben Diaz, ostacolo non semplice, ma dal quale deve passare per poter puntare ancora più su. In un sottoclou parzialmente modificato spicca la sfida per il titolo UE tra Mauro Forte e Francesco Grandelli, questa nei pesi piuma. Una notte tutta da vivere, da vedere, dopo che la chiusura del PalaTiziano aveva inferto un colpo non da poco all’attività pugilistica capitolina.

La Roma Boxing Night si terrà venerdì 5 novembre al Palazzo dello Sport (PalaEur) della Capitale. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su DAZN, parte attiva di molte importanti notti di pugilato negli impianti italiani, come quello dell’Eur. Di seguito il programma completo.

ROMA BOXING NIGHT 2021: PROGRAMMA

Si parte con il sottoclou dalle 19:30

MAIN EVENT

Titolo Europeo dei pesi medi – 12 riprese: Matteo Signani-Ruben Diaz (ESP)

CO-MAIN EVENT

Titolo dell’Unione Europea pesi piuma – 10 riprese: Mauro Forte-Francesco Grandelli

SOTTOCLOU

Incontro Internazionale pesi superwelter – 10 riprese: Francesco Russo-Tony Dixon (WAL)

Incontro Internazionale pesi supergallo: Maria Cecchi-Bec Connolly (GBR)

Incontro Internazionale pesi superleggeri – 6 riprese: Armando Casamonica-Mauro Loli

Incontro Internazionale pesi mediomassimi – 6 riprese: Voldy Toutin (FRA)-Jovan Smilic (SRB)

Incontro Internazionale pesi mediomassimi: Serhiy Demchenko (UKR)-Hrvoje Sep (CRO)

ROMA BOXING NIGHT 2021: STREAMING

DIRETTA STREAMING – DAZN

