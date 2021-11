Masters 1000 Parigi-Bercy oggi: orari, ordine di gioco 1° novembre, tv, italiani in campo

Oggi, lunedì 1° novembre, il torneo Rolex Paris Masters 2021 di tennis, di categoria ATP Masters 1000, che si gioca sul cemento indoor di Parigi-Bercy, vedrà disputarsi il primo turno dei tabelloni principali di singolare e doppio, con i match di Fabio Fognini e del lucky loser Lorenzo Musetti.

Tra gli 11 incontri previsti in singolare sono in programma anche quelli di Fabio Fognini e del lucky loser Lorenzo Musetti. Sarà possibile seguire tutti i match e gli incontri degli italiani in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in differita in chiaro su SuperTennisTV, in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now ed in differita gratuita su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dei match degli italiani.

PROGRAMMA 1° NOVEMBRE

Centrale

Dalle 11.00

Marton Fucsovics VS Fabio Fognini

(10) Cameron Norrie VS Federico Delbonis

Alex de Minaur / Luke Saville VS (WC) Novak Djokovic / Filip Krajinovic

Adrian Mannarino VS Nikoloz Basilashvili

Non prima delle 19.30

(WC) Andy Murray VS (Q) Jenson Brooksby

Benoit Paire VS (12) Pablo Carreno Busta

Campo 1

Dalle 11.00

Dusan Lajovic VS Mackenzie McDonald

(13) Aslan Karatsev VS Sebastian Korda

Alexander Bublik VS Daniel Evans

(Q) Hugo Gaston VS (WC) Arthur Rinderknech

Laslo Djere VS (LL) Lorenzo Musetti

Campo 2

Dalle 11.00

Ilya Ivashka VS Albert Ramos-Vinolas

(PR)cFabrice Martin / Andreas Mies VS Wesley Koolhof / Jean-Julien Rojer

Raven Klaasen / Ben McLachlan VS Ariel Behar / Gonzalo Escobar

Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

Diretta streaming su Sky Go, Now

Differita tv alle 23.00 su SuperTennisTV

Foto: LaPresse