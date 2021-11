Eyob Faniel ha regalato grandissime emozioni alla Maratona di New York, riportando l’Italia sul podio maschile a 24 anni di distanza dall’ultima volta (Stefano Baldini terzo nel 1997). Il vicentino si è davvero scatenato nella Grande Mela, dove ha attaccato all’undicesimo chilometro restando in fuga fino al trentesimo.

Il primatista nazionale ha poi concluso in terza posizione col tempo di 2h09:52, eccellente considerando le difficoltà altimetriche offerte dal percorso della metropoli statunitense. Chiaramente il 28enne è stato il migliore italiano al traguardo. Diamo però uno sguardo ottenuto dagli italiani al via che non sono professionisti: quest’anno erano soltanto 120 (escludendo Faniel, unico professionista) a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria.

Silvia Del Fava ha tagliato il traguardo in 250ma posizione con il crono di 2h49:34. La 33enne, già primatista italiana dei 5000 metri indoor, è stata la 33ma donna in assoluto all’arrivo. Marcello Mannino ha chiuso al 691mo posto con il tempo di 3h01:17. Il 51enne è ventesimo nella fascia d’età 50-54 (605mo tra gli uomini).

Bravo anche Francesco Rotatori (839mo in 3h05:21 a 44 anni), mentre Francesco Presutti resta fuori di un soffio dalle prime mille posizioni (1025mo in 3h09:02 a 59 anni, 16mo nella fascia 55-59). Facciamo un immenso plauso alla caparbietà di Giulia Guarnieri che ha voluto a tutti i costi giungere a Central Park: un cuore grandissimo valso il 24377mo posto dopo 7h10:38 che non dimenticherà mai.

