LIVE Superbike, GP Indonesia in DIRETTA: Rea vince Gara-2! Si chiude la stagione con Razgatlioglu campione

10.00 Jonathan Rea chiude a testa alta la sua stagione e fa il bis dopo Gara-1. Toprak Razgatlioglu festeggia il suo titolo con un quarto posto

9.58 Nonostante la pioggia torrenziale che ha costretto a rimandare Gara-2, la SBK ha comunque corso e ci ha regalato una gara sprint davvero emozionante

ORDINE DI ARRIVO GARA-2 GP INDONESIA 2021

1 1 REA LEAD

2 45 REDDING 0.283

3 60 VAN DER MARK 7.437

4 54 RAZGATLIOGLU 10.641

5 66 SYKES 21.707

6 31 GERLOFF 24.555

7 3 NOZANE 27.772

8 55 LOCATELLI 29.481

9 32 VINALES 38.615

10 19 BAUTISTA 47.233

11 23 PONSSON 50.369

12 7 DAVIES 50.591

13 53 RABAT 53.099

14 76 CAVALIERI > 1

ARRIVO – VINCE REA!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Secondo Redding, poi van der Mark e Razgatlioglu

ULTIMO GIRO – Redding ci prova! Passato Rea!!!!!!!!!! Ma allarga e Rea lo ripassa

ULTIMO GIRO – Rea attacca Redding e lo passa!!!!!!!!!

ULTIMO GIRO – Rea vuole rispondere, ma Redding spinge forte

ULTIMO GIRO – Si parte con Redding al comando!!!!!!! Passato Rea!!!!!!!!!

-2 giri: Redding continua a mettere pressione su Rea che, nel tratto centrale, riesce a guadagnare sempre qualche metro

-2 giri: Redding non molla e piazza il record in 1:42.421 recuperando 39 millesimi a Rea! Che duello!!!!!!! Razgatlioglu perde mezzo secondo da van der Mark

-3 giri: van der Mark è terzo a 6.4 con Razgatlioglu in scia, la battaglia per il terzo posto non si conclude qui

-3 giri: Rea apre un nuovo giro al comando con il nuovo record in 1:42.835 ma Redding risponde al millesimo!!!!!!!!

-4 giri: Rea prova ad allungare e porta a 354 i millesimi di vantaggio su Redding

-4 giri: 1:43.172 per Rea, risponde Redding in 1:43.188 e rimane a 190 millesimi! Razgatlioglu terzo a 4.9 e van der Mark lo ripassa!

-5 giri: van der Mark passa di nuovo il turco! Che battaglia!!!!!! Razgatlioglu risponde e torna subito terzo!

-5 giri: 1:43.362 per Rea che piazza il record e mantiene 177 millesimi su Redding, terzo Razgatlioglu a 3.9 con van der Mark negli scarichi

-6 Le due coppie si attaccano a ripetizione! Rea torna in vetta, van der Mark si rifà su Razgatlioglu ed è terzo

-6 giri: siamo a metà gara, Redding comanda con 223 millesimi su Rea, quindi terzo van der Mark a 2.6 con Razgatlioglu in scia. Attacco del turco che torna terzo! Quinto Sykes a 10.7

-7 giri: stavolta van der Mark non lascia scampo a Razgatlioglu e si porta al terzo posto!

-7 giri: van der Mark passa Razgatlioglu, ma il campione del mondo lo ripassa immediatamente

-7 giri: Redding di nuovo su Rea ed è primo!

-8 giri: prima Bassani è stato toccato da Razgatlioglu, ma è stato van der Mark che lo ha buttato sul cordolo e, di conseguenza, fuori pista! Il pilota italiano lo ha “ringraziato” con un gesto inequivocabile della mano

-8 giri: Il gruppo di testa è aperto da Rea con 134 millesimi su Redding, quindi Razgatlioglu a 867 insidiato da Bassani che attacca il turco ma finisce a terra! Cade anche il nostro portacolori!

-9 giri: Rea passa Redding all’esterno!!!!!! Che sorpasso!!!

-9 giri: di nuovo Redding che prova a spingere, alle sue spalle Rea sorpassa di nuovo Razgatlioglu mentre la pioggia è sempre battente

-10 giri: cade Mercado! Tutto ok per il pilota ma gara rovinata

-10 giri: Redding attacca Rea e lo passa! Succede di tutto in vetta!

-10 giri: Rea ora è al comando, ma c’è Redding alle sue spalle che infila Razgatlioglu. Quarto Bassani seguito da van der Mark

-11 giri: risposta di Rea che torna al comando

-11 giri: Razgatlioglu attacca di nuovo Rea e lo passa

-11 giri: Rea prova a scremare il gruppo, Razgatlioglu ora deve difendersi da Redding, poi Bassani, van der Mark e Mercado

-12 giri: al secondo tentativo Rea passa Razgatlioglu e sale in vetta

-12 giri: Rea scatenato attacca subito Razgatlioglu, ma il turco resiste

-12 giri, Razgatlioglu non scappa, Redding lo insegue da vicino, ma Rea lo attacca ed è già secondo

PARTENZA – Allo spegnimento dei semafori lo scatto migliore è di Razgatlioglu che imbocca curva 1 primo seguito da Redding e Locatelli, Rea perde posizioni

9.35 Di nuovo schieramento pronto. Tra pochi secondi si parte!

9.33 I piloti partono per il giro di ricognizione, di nuovo pioggia intensa a Mandalika!

9.32 Schieramento di nuovo al completo. Tra poco si parte per il giro di ricognizione. La pioggia è di nuovo battente!

9.31 I piloti stanno saggiando le condizioni della pista. Visibilità accettabile, ma nuvole nere che promettono altra pioggia… speriamo bene!

9.30 Si riapre la pit-lane! Un minuto di tempo per i piloti per andare verso lo schieramento.

9.25 Tra 5 minuti si aprirà la pit-lane ed i piloti potranno andare a prendere le rispettive posizioni in griglia. Le condizioni della pista sono davvero al limite. Tantissima acqua sull’asfalto e, soprattutto, vie di fughe davvero allagate…

9.20 La procedura di partenza sarà alle ore 9.30 italiane. Pit-lane aperta per un minuto e procedura di partenza rapida

9.18 Non era affatto scontato che la decisione sarebbe stata questa ma, evidentemente, i piloti hanno scelto di regalare un po’ di azione al pubblico indonesiano

9.17 SI CORRE! Gara di 12 giri con procedura di partenza veloce!

9.16 Da un momento all’altro dovrebbe arrivare la decisione definitiva…

9.14 Nel frattempo la pioggia torna a farsi intensa. La situazione sta di nuovo peggiorando…

9.11 La direzione gara, nella figura di Lavilla, sta passando di box in box per parlare con i piloti per capire anche il loro punto di vista

9.06 Ai box sono sempre tutti in attesa di notizie. A Mandalika la pioggia ormai ha cessato di imperversare, ma non molla e siamo alle 16.06 locali

9.03 Continua l’intervento per asciugare la pozza d’acqua

9.00 Si sta lavorando su curva 12 per ripulire una notevole pozza d’acqua. Si farà di tutto per correre

8.55 Sembra che si farà un ultimo tentativo. Gara-2 potrebbe davvero svolgersi a questo punto?

8.50 La pioggia ha sicuramente calato di intensità, ma la pista è ancora allagata, con vie di fuga ancora impraticabili.

8.45 L’intensità della pioggia è diminuito. Alle ore 9.00 ultimo controllo della pista

8.42 Ancora tutto tace. Colpevole ritardo della direzione gara…

8.38 Controllo concluso. A breve avremo novità?

8.35 E’ in corso un sopralluogo della vettura della direzione gara. Le condizioni della pista permangono impossibili…

8.28 La situazione meteo non accenna a migliorare, pioggia torrenziale e visibilità bassissima…

8.25 Tra 5 minuti sapremo se Gara-2 si disputerà, o meno

8.20 In attesa di comunicazioni ufficiali, il nubifragio continua imperterrito sulla pista

8.14 Alle ore 8.30 italiane ci sarà un aggiornamento sulle decisioni. Rimaniamo in attesa

8.13 La direzione di gara annuncia che a breve saranno emesse comunicazioni per quanto riguarda Gara-2

8.10 La sensazione è che la stagione della Superbike sia già conclusa. Le condizioni meteo sono davvero impossibili, con il titolo già assegnato la direzione gara si vorrà prendere rischi?

8.06 La direzione gara comunica che sarà annunciato un nuovo programma, ma la pioggia continua ad aumentare…

8.03 Siamo nelle stesse condizioni di ieri, nubifragio clamoroso e visibilità azzerata…

8.00 I piloti sono di nuovo ai box. La pioggia non accenna a diminuire. La disputa di Gara-2 è a fortissimo rischio…

7.58 Il circuito indonesiano è sotto un monsone senza mezzi termini. Cercheremo di capire ora se la gara si disputerà davvero

7.57 L’intensità dell’acqua non fa che aumentare e ovviamente, la partenza è rimandata!

7.56 La pioggia si è fatta subito fortissima, un vero e proprio nubifragio! Vedremo cosa deciderà la direzione gara! In questo momento appare impossibile correre…

7.54 Attenzione! Torna protagonista la pioggia a Mandalika! Anzi, di nuovo un nubifragio, come ieri mattina! Per il momento sta imperversando sulla zona dei box, vediamo se si estenderà anche al resto della pista! L’Indonesia regala sempre sorprese per quanto riguarda il meteo…

7.52 L’ORDINE DI ARRIVO DI GARA-1

1 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 1’34.413 283,5 1’33.201 285,0

2 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 0.670 0.670 1’34.288 285,0 1’32.877 283,5

3 3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 2.155 1.485 1’34.587 284,2 1’33.256 286,5

4 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 7.644 5.489 1’35.164 283,5 1’33.588 282,7

5 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 8.133 0.489 1’35.239 284,2 1’33.775 282,0

6 9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 9.809 1.676 1’34.989 278,4 1’34.080 281,3

7 8 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 13.949 4.140 1’35.593 289,5 1’34.051 290,3

8 11 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 20 14.059 0.110 1’35.553 287,2 1’34.427 283,5

9 10 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 20 22.907 8.848 1’35.999 278,4 1’34.154 283,5

10 6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 25.525 2.618 1’35.964 281,3 1’33.672 281,3

11 4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 25.609 0.084 1’35.589 283,5 1’33.545 280,5

12 14 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 26.267 0.658 1’35.627 283,5 1’34.499 283,5

13 13 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 20 27.168 0.901 1’35.728 276,2 1’34.438 277,6

14 15 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 20 43.748 16.580 1’36.485 280,5 1’34.577 283,5

15 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 50.244 6.496 1’36.272 276,9 1’34.660 276,9

————————————————–Not Classified————————————————–

RET 12 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 14 6 Laps 1’36.231 276,2 1’34.431 279,1

RET 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 9 11 Laps 1’39.481 280,5 1’35.258 279,1

RET 18 15 O. KONIG CZE OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1 19 Laps 276,2 1’35.864 279,8

7.49 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE SBK 2021

TOPRAK RAZGATLIOGLU551YAMAHA

JONATHAN REA526KAWASAKI

SCOTT REDDING481DUCATI

ANDREA LOCATELLI283YAMAHA

MICHAEL RUBEN RINALDI282DUCATI

MICHAEL VAN DER MARK246BMW

GARRETT GERLOFF218YAMAHA

ALEX LOWES213KAWASAKI

AXEL BASSANI210DUCATI

ALVARO BAUTISTA189HONDA

7.46 Per Toprak Razgatlioglu si tratta del primo titolo in carriera che va a concludere l’egemonia di Jonathan Rea che vinceva da sei stagioni consecutive

7.43 Ci attende una seconda manche senza più il pathos che ci attendavamo dato che il titolo è ormai nelle mani di Toprak Razgatlioglu

7.40 Buongiorno e bentornati a Mandalika tra 20 minuti scatterà Gara-2 del GP di Indonesia e si chiuderà ufficialmente il Mondiale 2021

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE SUPERBIKE

04.53: Una grandissima stagione quella di Razgatlioglu, con 13 successi di manche e 29 podi. Devastante la sua gestione e significativo il fatto che dopo sei anni di dominio di Rea, cambia il vento.

04.50: Razgatlioglu ha dunque chiuso la partita forte delle sue 13 vittorie di manche quest’anno, contro le 12 di Rea. Visto che con questo risultato il turco si porta a 551 punti, mentre il nord-irlandese a 526. 25 lunghezze di vantaggio che, per quanto detto, sono incolmabili per il pilota della Kawasaki.

04.49: L’ORDINE D’ARRIVO:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR LEAD LEAD 1’34.413 283

2 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 0.670 +0.670 1’34.288 285

3 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 2.155 +1.485 1’34.587 284

4 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 7.644 +5.489 1’35.164 283

5 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 8.133 +0.489 1’35.239 284

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 9.809 +1.676 1’34.989 278

7 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 13.949 +4.140 1’35.593 290

8 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 14.059 +0.110 1’35.553 287

9 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 22.907 +8.848 1’35.999 278

10 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 25.525 +2.618 1’35.964 281

11 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 25.609 +0.084 1’35.589 283

12 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 26.267 +0.658 1’35.627 283

13 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 27.168 +0.901 1’35.728 276

14 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 43.748 +16.580 1’36.485 281

15 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 50.244 +6.496 1’36.272 277

RT 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’36.231 272 276

RT 53 RABAT Tito Kawasaki ZX-10RR 1’39.481 281

RT 15 KONIG Oliver Kawasaki ZX-10RR 276 276

20/20: E’ FINITA!!! Vince Rea gara-1 in Indonesia, ma il secondo posto di Razgatlioglu gli vale il titolo mondiale, davvero eccezionale il turco della Yamaha. Sul podio anche Redding a precedere Locatelli e Bassani.

19/20: Rea comanda con 708 millesimi di vantaggio su Razgatlioglu, Redding più distante dal turco della Yamaha.

18/20: Rea comanda con 1″148 su Razgatlioglu e 1″392 su Redding. Quarto e quinto posto per Bassanini e Locatelli molto bene.

17/20: GRANDISSIMO SORPASSO DI RAZGATLIOGLU!! Il turco della Yamaha si prende la piazza d’onore e si mette in una posizione che gli basterebbe per laurearsi campione del mondo.

16/20: Rea di forza si prende la vetta e Redding azzarda una risposta che non ci sta. Razgatlioglu mette nel mirino il britannico della Ducati.

15/20: Rea in marcatura su Redding, mentre Razgatlioglu stavolta perde un paio di decimi. Bassanini è quarto a 3″372.

14/20: 1’34″492 per Razgatlioglu che prova a recuperare nei confronti del duo di testa. Redding sempre davanti a Rea, bene Bassani è quarto a 2″799 dalla vetta.

13/20: Redding prova a scappare, ma Rea è in scia. Razgatlioglu è a 1″564 dalla coppia di testa.

12/20: ERRORE DI RAZGATLIOGLU!!! Frenata sbagliata nell’ultimo settore e Redding si prende la vetta con Rea e il turco all’inseguimento. Bassanini è quarto.

11/20: Razgatlioglu comanda, ma attenzione a Redding che si prende la seconda posizione. Rea è terzo, ma signori sono tutti vicinissimi.

10/20: Fortissimo in frenata il turco, ma Rea è scatenatissimo e riattacca Razgatlioglu. Il pilota della Yamaha però torna davanti a utti, Redding terzo si gode lo show. Bassanini 4° e Locatelli 6°.

9/20: SI SOLLEVA IL POSTERIORE!!! Razgatlioglu forza la staccata alla curva-10 e si prende il comando. Nel frattempo Redding ha passato Bassani ed è lui all’inseguimento della coppia di testa.

9/20: 1’35″830 per Rea che cerca di forzare il ritmo, ma Razgatlioglu è sempre lì e gira solo 18 millesimi più lento.

8/20: Razgatlioglu marca stretto Rea al comando. Il turco non vuol lasciarsi scappare il nord-irlandese, mentre Bassani mantiene il ritmo in terza posizione.

7/20: Sbuca qualche raggio di sole per asciugare le zone della pista ancora bagnate, mentre Rea comanda con 0″191 di margine su Razgatlioglu e 0″321 su Bassani.

6/20: SPETTACOLO REA!!! In un colpo solo si porta in testa, ma Razgatlioglu non molla e assistiamo a un confronto rusticano.

5/20: BASSANI!!!! Il centauro della Ducati forza la staccata e si prende la vetta davanti a Razgatlioglu.

4/20: BASSANI!!!! Staccata al limite nell’ultimo settore ed è secondo il centauro della Ducati alle spalle di Razgatlioglu.

4/20: Razgatlioglu comanda, ma Rea è in marcatura. Bassanini è vicino a meno di tre decimi dalla vetta. Redding è quarto a 0″548. Una situazione in evoluzione.

3/20: RAZGATLIOGLU IN TESTA!!! Grande staccata in curva-1 ai danni di Rea. Il turco della Yamaha prova a scappare, ma attenzione a un super Axel Bassani che è in terza posizione.

2/20: Rea guida le fila con 0″243 di margine su Razgatlioglu che si è messo in marcatura. Redding è terzo a 1″200, bene Bassani a 1″958 davanti a Locatelli. Out Konig.

1/20: PARTITI! Via super convincente di Rea a precedere Razgatlioglu e Redding. Bassanini e Locatelli in quinta e sesta posizione.

04.15: Si procede con estrema attenzione, visto che quasi tutti i piloti sono con le slick e ci sono tratti di pista bagnati.

04.13: VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE!!!

04.12: Ci si appresta a partire per il giro di ricognizione, con Razgatlioglu e Rea con le slick.

04.09: Nuova procedura di partenza quindi e start del giro di ricognizione tra 5′.

04.09: Tanta confusione, in realtà non era un giro di ricognizione ma di schieramento in griglia per consentire ai piloti di capire le condizioni della pista. Per questo la distanza di gara diventa di 20 giri.

04.07: CHE BRIVIDO PER RAZGATLIOGLU! Il turco rischia di stendersi nel giro di ricognizione.

04.06: VIA AL GIRO DI RICOGNIZIONE! Scelte diverse tra i piloti con slick, soprattutto tra Razgatlioglu e Rea.

04.06: Sono il settore 1 e il settore 4 a essere interessati dalla pioggia.

04.04: C’è la pioggia in due settori e questo complica ancor di più le cose.

04.02: Sospensione per pioggia che è arrivata poco prima della procedura di partenza. Vedremo quali saranno le decisioni.

04.00: BANDIERA ROSSA!!! La Direzione Gara ha deciso di attendere e sospendere la procedura di partenza per l’arrivo della pioggia.

03.59: Piove, attenzione! Eccola la variabile che purtroppo temevamo…

03.58: Si partirà in condizioni da asciutto, ma a Mandalika il cielo non promette nulla di buono.

03.57: Razgatlioglu come approccerà la giornata decisiva per il mondiale? “Non sono molto contento di questa situazione non solo dal mio punto di vista ma anche da quello di Jonathan. Siamo in lotta in ogni gara. Domani ci attendono due gare sulla lunga distanza, probabilmente sarà un po’ più facile ma proverò anche a fare del mio meglio dato che proverò a vincere. Non sappiamo quali saranno le condizioni meteo domani. Lo vedremo domani, questa nel WorldSBK è una stagione strana e domani tutti scopriranno chi vincerà il titolo mondiale”.

03.55: Toprak può garantirsi la certezza aritmetica del Mondiale già al termine di gara-1 arrivando nelle prime due posizioni o comunque perdendo non più di 5 punti da Rea.

03.52: Il turco della Yamaha è leader della generale con un vantaggio di 30 punti sul sei volte campione mondiale della Kawasaki quando mancano un massimo di 50 punti a disposizione nelle ultime due manche dell’anno.

03.49: Cancellata la Superpole Race a causa del maltempo, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea si giocano quest’oggi il titolo iridato al termine di un lungo ed entusiasmante duello.

03.45: Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 e gara-2 del Gran Premio di Indonesia 2021, ultimo e decisivo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike.

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-1 e gara-2 del Gran Premio di Indonesia 2021, ultimo e decisivo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. Cancellata la Superpole Race a causa del maltempo, Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea si giocano quest’oggi il titolo iridato al termine di un lungo ed entusiasmante duello.

Il turco della Yamaha è leader della generale con un vantaggio di 30 punti sul sei volte campione mondiale della Kawasaki quando mancano un massimo di 50 punti a disposizione nelle ultime due manche dell’anno. Toprak può garantirsi la certezza aritmetica del Mondiale già al termine di gara-1 arrivando nelle prime due posizioni o comunque perdendo non più di 5 punti da Rea.

Johnny ha bisogno invece di un’impresa disperata: fare doppietta e sperare sostanzialmente in una caduta del rivale. A Razgatlioglu basta infatti ottenere 20 punti complessivi nelle due gare odierne (per esempio con due sesti posti) per neutralizzare il tentativo di rimonta del suo unico inseguitore.

Si comincia alle ore 4 con la partenza di gara-1, mentre la seconda manche della Superbike a Mandalika scatterà alle 8 del mattino in Italia. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

