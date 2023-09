LIVE Sinner-Medvedev 0-6 7-6 6-7, ATP Finals 2021 in DIRETTA: l’azzurro perde con coraggio al tie-break. Ranking, highlights e montepremi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

23.48 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte!

23.47 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 18 ace e 5 doppi falli in favore del russo contro i 5 ace e i 2 doppi falli di Sinner che ha raggiunto il 72% di punti con la prima e il 50% con la seconda con 6 palle break salvate su 11 concesse. Il #2 al mondo invece ne ha salvate 3/5 con il 76% di punti vinti con la prima di servizio e 60% con la seconda di servizio: 111 punti da Medvedev contro i 95 del classe 2001.

23.45 Jannik Sinner perde una delle partite più belle della stagione in quel Torino uscendo a testa altissima dal Red Group al termine della prima partecipazione di sempre alle ATP Finals. L’azzurro esce sconfitto nella terza giornata contro il #2 del mondo e già sicuro del primo posto del girone Daniil Medvedev per 0-6 7-6(5) (8)6-7 non riuscendo a sfruttare due match point pur annullandone uno. Onore al coraggio e al talento del nuovo #10 al mondo che in attesa della Coppa Davis, termina qui un’annata da applausi: il russo attende in semifinale uno tra Andrey Rublev e Casper Ruud per difendere il titolo di Londra.

FINE TERZO SET

8-10 GAME SET AND MATCH MEDVEDEV!!!!! ROVESCIO FULMINEO MA ONORE A SINNER A TORINO!!!!

8-9 MATCH POINT MEDVEDEV!

8-8 SERVIZIO E DIRITTO A VOLO DI MEDVEDEV!

8-7 ALTRO MATCH POINT SINNER!!!! Servizio e rovescio diagonale decisivo.

7-7 SCAPPA VIA IL DIRITTO LUNGOLINEA DI MEDVEDEV!!!!!

6-7 MATCH POINT MEDVEDEV! ACE ESTERNO

6-6 SECONDA PAZZESCA DI MEDVEDEV E DIRITTO IN RETE DI SINNER!

6-5 MATCH POINT SINNER!!!! MEDVEDEV SBAGLIA E INCITA IN MANIERA PROVOCATORIA IL PUBBLICO

5-5 ROVESCIO LUNGOLINEA IN CORRIDOIO DI MEDVEDEV!

4-5 ALTRO MINI-BREAK RIPRESO DA SINNER! CHE CORAGGIO DELL’AZZURRO CON IL ROVESCIO E CHIUSURA A RETE

3-5 Ace del russo.

3-4 Servizio e frustata di diritto di Sinner.

2-4 CHE VIOLENZA DI MEDVEDEV!!!!! Altro lungolinea del russo e chiusura con lo smash.

2-3 SINNER RECUPERA IL MINI-BREAK!!!! CHE ROVESCIO LUNGOLINEA

1-3 DIRITTO DIAGONALE IMPRENDIBILE DI MEDVEDEV!

1-2 DIRITTO DIAGONALE A SVENTAGLIO VINCENTE DI SINNER!

0-2 ROVESCIO DIAGONALE PAZZESCO DI MEDVEDEV! Sinner muove il russo ma senza incidere e viene infilato.

0-1 Ace di Medvedev.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK DI NUOVO!!!!

40-30 Ace di Sinner!

30-30 Gran risposta di Medvedev in uscita dalla risposta.

30-15 PASSANTE DI DIRITTO IN CORSA FUORI DI POCO DI MEDVEDEV!

15-15 Errore dell’azzurro nel tentativo di accelerare dal centro del campo.

15-0 Prima vincente di Sinner.

5-6 Medvedev si assicura di disputare il tie-break.

40-15 Risposta lunga di Sinner.

30-15 Profondo il diritto di Sinner: il russo è in ritardo.

30-0 Lunga la risposta dell’azzurro.

15-0 Buona prima del russo.

5-5 DIRITTO IMPRESSIONANTE DI SINNER! Equilibrio nel secondo set.

40-0 Medvedev applaude il rovescio diagonale dell’azzurro.

30-0 Ottima prima dell’azzurro.

15-0 Risposta lunga del russo.

4-5 Game a zero e break confermato: Sinner deve allungare il match.

40-0 Prima centrale del russo.

30-0 Back di rovescio in rete dell’azzurro.

15-0 PRIMA ESTERNA DI MEDEVDEV!

4-4 CONTOBREAK IMMEDIATO DI MEDVEDEV CHE NON MOLLA!!!

15-40 DUE PALLE BREAK MEDVEDEV!!! SINNER IN DIFFICOLTA’ DA FONDOCAMPO

15-30 Medvedev prova ad aggredire in risposta Sinner che non trova il tempo.

15-15 Scappa via il diritto di Medvedev dal centro del campo.

0-15 Diritto vincente in risposta del russo.

4-3 SI SALVA MEDVEDEV MA SINNER HA UN BREAK DI VANTAGGIO!

AD-40 Servizio e smash vincente di Medvedev.

40-40 GAME INFINITO E DECISIVO! L’azzurro non molla in risposta.

AD-40 LUNGA LA RISPOSTA DI SINNER

40-40 Risposta profonda dell’azzurro.

AD-40 Prima vincente del russo.

40-40 Ottima risposta di diritto di Sinner.

40-30 Doppio fallo del campione in carica.

40-15 Servizio al corpo del russo.

30-15 Ace del #2 al mondo.

15-15 Lungo il diritto in recupero del russo.

15-0 Gran prima di Medvedev.

4-2 SERVIZIO A ZERO E BREAK CONFERMATO DA SINNER!

40-0 Risposta lunga del #2 al mondo.

30-0 Non trema l’azzurro al servizio.

15-0 Ottima prima di Sinner.

3-2 BREAK SINNER!!!! DOPPIO FALLO MEDVEDEV

30-40 ROVESCIO IN RETE DI MEDVEDEV E BREAK POINT SINNER!!!!

30-30 Altro servizio potente del russo.

15-30 LARGO IL ROVESCIO DI MEDVEDEV! CHE DIAGONALE DI SINNER

15-15 Sinner si prende un altro punto a rete!

15-0 Ottima prima di Medvedev.

2-2 BRAVISSIMO SINNER! Chance di break annullata ed equilibrio nel terzo set.

AD-40 Servizio e diritto di Sinner che chiude a volo.

40-40 RISPOSTA SBAGLIATA DA MEDVEDEV! GAME APERTISSIMO

40-AD PALLA BREAK MEDVEDEV! In ritardo l’italiano in uscita dal servizio.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! L’azzurro deve resistere anche in questo turno di servizio.

40-30 Servizio e rovescio diagonale di Sinner.

30-30 Risposta vincente con il diritto di Medvedev.

30-15 Ace del classe 2001.

15-15 Lungo il diritto dell’azzurro.

15-0 PASSANTE DI ROVESCIO DI SINNER CON MEDVEDEV SOTTORETE!

1-2 Medvedev conduce il set decisivo.

40-15 Altra prima devastante del #2 al mondo.

30-15 Servizio e diritto del russo.

15-15 MEDVEDEV IN DIFFICOLTA’! CHE DIFESA DI SINNER! Gran rovescio in recupero dell’azzurro.

15-0 Non si scambia a Torino.

1-1 Servizio a zero del classe 2001.

40-0 Altra prima potente dell’azzurro.

30-0 Scappa via la risposta del russo.

15-0 CHE RECUPERO DI SINNER CON IL DIRITTO!!!! Palla corta dell’azzurro recuperata dal russo che si fa passare.

0-1 Ottimo avvio al servizio del classe 1996.

40-15 In rete il diritto di Medvedev in uscita dal servizio.

40-0 “VERONICA” IN RETE DI SINNER! Gran recupero sottorete con il diritto.

30-0 Risposta in rete dell’azzurro.

15-0 Ottima prima di Medvedev.

INIZIO TERZO SET

22.41 Jannik Sinner show nel secondo parziale! L’azzurro prolunga il match vincendo per 7 punti a 5 il tie-break al termine di un set ricco di spettacolo con un break per parte nel quarto e quinto gioco prima della sorpresa finale.

FINE SECONDO SET

7-5 SI VOLA AL TERZO SET!!! JANNIK SINNER SHOW A TORINO!!!!

6-5 SET POINT SINNER!!! PASSANTE DI DIRITTO DIAGONALE DELL’AZZURRO

5-5 ACE ESTERNO DI MEDVEDEV!

5-4 PRESSIONE SU MEDVEDEV! Bravissimo l’azzurro al servizio.

4-4 CHE PUNTO GIOCATO DA SINNER! L’azzurro gioca con coraggio con il rovescio diagonale e chiude a volo con la volée di diritto.

3-4 BOLIDE DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI MEDVEDEV!

3-3 Prima esterna di Medvedev.

3-2 Servizio e diritto a sventaglio dell’azzurro.

2-2 Lungo il rovescio in recupero del russo che sente il peso del momento positivo dell’azzurro.

1-2 Servizio e diritto del classe 1996.

1-1 Prima centrale di Medvedev.

1-0 Servizio e diritto di Sinner che chiude con la volée di rovescio.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK!

40-30 Ottima prima di Medvedev.

30-30 PASSANTE DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI SINNER!!! Medvedev non chiude il punto dopo essere salito in cattedra con il diritto lungolinea.

30-15 Ottima prima del russo.

15-15 Servizio e diritto a volo in rete del russo.

15-0 Ace di Medvedev.

6-5 ACE E GAME A ZERO DI SINNER! L’azzurro si assicura di disputare il tie-break.

40-0 Lungo il rovescio lungolinea di Medvedev dopo il diritto diagonale di Sinner.

30-0 Scappa via il diritto di Medvedev dal centro del campo.

15-0 Ottima prima di Sinner.

5-5 Servizio a zero di Medvedev: altro turno fondamentale per il classe 2001.

40-0 Ace del russo.

30-0 Scappa via il il diritto dal centro del campo di Sinner.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Medvedev.

5-4 BRAVISSIMO SINNER CHE SPINGE IL PUBBLICO! L’azzurro non molla un centimetro dalla riga di fondo e alla fine Medvedev soccombe con il rovescio.

AD-40 Altra risposta lunga del russo.

40-40 CHE DIRITTO LUNGOLINEA DI MEDVEDEV!

AD-40 Ottima prima dell’azzurro.

40-40 CHE PUNTO!!!!! Sinner attacca ancora la rete dopo il diritto lungolinea ma la demi-volée non è efficace e Medvedev in allungo chiude il punto.

40-30 Servizio e diritto lungolinea e chiusura a volo.

30-30 Scappa via la risposta del #2 al mondo.

15-30 CHE ROVESCIO DI SINNER! Si carica l’azzurro in uscita dal servizio.

0-30 Che diritto profondo del russo: errore di Sinner in uscita dal servizio.

0-15 CHE DIRITTO DIAGONALE DI MEDVEDEV! Il russo schiaccia Sinner e chiude il punto nei pressi della rete.

4-4 MEDVEDEV SENZA PIETA’ DA FONDOCAMPO! Che potenza del russo e di nuovo equilibrio.

40-15 Risposta errata dell’azzurro.

30-15 Gran prima di Medvedev.

15-15 Risposta lunga di Sinner con il rovescio.

0-15 Servizio e diritto in rete del russo.

4-3 SINNER SI CARICA E VINCE UN GAME FONDAMENTALE!

40-15 Servizio e diritto diagonale e chiusura con lo smash.

30-15 Errore in uscita dalla risposta del russo.

15-15 Doppio fallo dell’azzurro.

15-0 Che punto vinto da Sinner! L’azzurro se la cava sulla profondità delle accelerazioni di Medvedev.

3-3 Break confermato del russo: game spartiacque a Torino!

40-15 Rovescio diagonale in rete in uscita dal servizio.

40-0 Ace del russo.

30-0 Servizio e diritto vincente di Medvedev.

15-0 Diritto in rete di Sinner che cede alla distanza il confronto con Medvedev.

3-2 CONTROBREAK MEDVEDEV!!!! Il russo riapre il secondo set.

15-40 DUE PALLE BREAK MEDVEDEV! L’azzurro continua ad attaccare da fondocampo ma Medvedev prende di tutto e alla fine la spunta alla distanza con il diritto.

15-30 Ottimo diritto del russo in risposta: in ritardo l’italiano.

15-15 Rovescio diagonale in rete di Sinner che perde il confronto con il russo.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

3-1 BREAK SINNER MA CHE FORZA HA QUESTO RAGAZZO?!!!! Risposta impressionante e palazzetto in estasi.

40-AD CHE RISPOSTA DI SINNER E ALTRA PALLA BREAK!!!!

40-40 Prima vincente del russo.

40-AD Diritto a sventaglio vincente del classe 2001 dopo la risposta profonda.

40-40 ALTRO ACE!!! IMPRESSIONANTE IL RUSSO AL SERVIZIO

30-40 ACE DEL #2 AL MONDO.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER!!! DOPPIO FALLO DEL RUSSO

15-30 Prima vincente del russo.

0-30 CHE RECUPERO DI DIRITTO IN CORSA DI SINNER! Demi-volée di rovescio in corridoio.

0-15 ROVESCIO VINCENTE DI SINNER! L’azzurro sta recuperando profondità.

2-1 Servizio a zero di Sinner che conduce il secondo set.

40-0 Serve&volley vincente dell’azzurro.

30-0 Sinner sta salendo di rendimento nei turni di servizio: gran diritto diagonale dopo aver dominato il punto e recupero largo di Medvedev.

15-0 Prima vincente di Sinner.

1-1 Finisce lungo il recupero di Sinner.

40-15 Rovescio lungo di Medvedev in uscita dal servizio.

40-0 Ace di Medvedev.

30-0 Prima esterna del russo.

15-0 In rete la risposta di Sinner.

1-0 ECCO IL PRIMO GAME DI SINNER E IL PALAZZETTO SI SCALDA!

AD-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

40-40 SINNER CARICA IL PALAZZETTO!!!!! L’azzurro la chance del russo e comanda il punto con il diritto.

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV! Servizio e diritto lungolinea in rete di Sinner.

30-30 DI POCO FUORI IL DIRITTO LUNGOLINEA DI MEDVEDEV! Gran punto giocato da Sinner in uscita dal servizio.

15-30 CHE LOB DI MEDVEDEV IN RECUPERO! Sinner attacca in uscita dal servizio ma non chiude a rete e il recupero termina largo.

15-15 FORTUNATO MEDVEDEV! Rovescio vincente del russo sul lungolinea.

15-0 Servizio e diritto di Sinner.

INIZIO SECONDO SET

21.38 Daniil Medvedev surclassa Jannik Sinner e piazza il bagel per 6 a 0 nel primo set: un parziale a senso unico con ben tre break del russo che non dà ritmo all’azzurro che non trova mai le misure.

FINE PRIMO SET

0-6 BOLIDE DI MEDVEDEV E PRIMO SET DOMINATO IN 25 MINUTI!

40-15 DUE SET POINT MEDVEDEV!

30-15 Servizio e diritto di Medvedev che chiude a rete.

15-15 Prima vincente del russo.

0-15 Risposta profonda di Sinner ed errore di Medvedev in uscita dal servizio.

0-5 TERZO BREAK DI MEDVEDEV! Scappa via il rovescio di Sinner sulla diagonale.

30-40 DI POCO LARGO IL DIRITTO DI MEDVEDEV! Gran accelerazione di Sinner che ha attaccato la rete in maniera aggressiva.

15-40 DUE PALLE BREAK MEDVEDEV! Male Sinner che non riesce a trovare continuità.

15-30 Servizio e diritto diagonale di Sinner che al secondo smash chiude il punto.

0-30 ROVESCIO VINCENTE DI MEDVEDEV! COLPO INCREDIBILE DEL RUSSO

0-15 Serve&volley sbagliato dal classe 2001.

0-4 Risposta in rete dell’azzurro sulla seconda: primo set rapidissimo sin qui dopo 16 minuti.

40-30 Prima centrale del russo.

30-30 Diritto in ritardo del russo: l’azzurro prova ad aggredire di risposta.

30-15 Variazione vincente di Sinner con il back: Medvedev fa in difficoltà cambiando ritmo.

30-0 Prima vincente del classe ’96.

15-0 Servizio e diritto del russo.

0-3 ALTRO BREAK MEDVEDEV! Il russo non lascia tempo di pensare all’azzurro.

40-AD ALTRA CHANCE PER MEDVEDEV! Gran recupero con il diritto diagonale.

40-40 SI INFIAMMA IL PALA ALPITOUR! Servizio e diritto diagonale e chiusura a rete.

30-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-40 Buona prima di Sinner.

0-40 TRE PALLE BREAK MEDVEDEV! Gioca profondo Medvedev che toglie il tempo all’azzurro.

0-30 Altro errore dell’azzurro sulla diagonale di rovescio.

0-15 Medvedev muove Sinner dopo aver recuperato due accelerazione dell’azzurro inducendolo all’errore.

0-2 Servizio a zero del classe 1996.

40-0 Ace di Medvedev.

30-0 Gran prima del #2 al mondo.

15-0 Ace del russo.

0-1 BREAK IN APERTURA DI MEDVEDEV! Gran diritto diagonale dal centro del russo.

30-40 PALLA BREAK MEDVEDEV! In rete il rovescio di Sinner sul diritto profondissimo del russo.

30-30 Doppio fallo del classe 2001.

30-15 Servizio e diritto dell’italiano.

15-15 Ace di Sinner.

0-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio dell’azzurro.

0-0 Si comincia al Pala Alpitour! Batte Sinner dopo che Medvedev ha scelto di ricevere.

INIZIO PRIMO SET

21.06 Al via il riscaldamento!

21.04 Giocatori in campo a Torino!

21.02 Il classe 1996 vuole giungere nuovamente all’atto conclusivo magari per ottenere la rivincita contro Novak Djokovic che l’ha battuto in finale a Parigi-Bercy.

21.00 Il Pala Alpitour freme per lo spettacolo di questa sera! Sinner vuole chiudere alla grande la prima partecipazione alle ATP Finals.

20.58 Il russo detiene il titolo di Maestro dopo che l’anno scorso vinse tutti i match disponibili tra round robin (dove non perse parziali) e fasi finali, battendo Rafael Nadal e Dominic Thiem in tre set.

20.56 Daniil Medvedev vuole fare en-plein di vittorie dopo i successi contro Hubert Hurkacz al debutto per (5)6-7 6-3 6-4 e contro Alexander Zverev battuto 6-3 (3)6-7 7-6(6).

20.54 Martedì sera, Jannik Sinner è diventato il secondo più giovane, tra i tennisti ancora in attività, ad aver centrato la prima vittoria nelle ATP Finals, a 20 anni e tre mesi. Solo l’argentino Juan Manuel Del Potro, che ci riuscì a 20 anni ed un mese, ha fatto meglio.

20.52 L’altoatesino, vincendo martedì contro il classe 1997, è diventato il giocatore più giovane a vincere al debutto dai tempi di Lleyton Hewitt nel 2000.

20.50 Se l’azzurro dovesse vincere giungerebbe a 3550 punti a -156 punti da Hurkacz che risiede al nono posto: un ottimo modo per chiudere una stagione pazzesca.

20.48 Il classe 2001 ha conquistato nuovamente la top10 scavalcando Félix Auger-Aliassime con 3350 punti contro i 3308 del canadese e proverà a migliorare ulteriormente la propria classifica.

20.46 Jannik Sinner torna in campo dopo aver demolito per 6-2 6-2 il polacco Hubert Hurkacz all’esordio assoluto al Torneo dei Maestri dopo aver sostituito Matteo Berrettini.

20.44 Se il tedesco avesse perso oggi contro Hubert Hurkacz, Jannik Sinner avrebbe dovuto vincere contro Daniil Medvedev per qualificarsi in semifinale. Invece Alexander Zverev sfiderà Novak Djokovic mentre il russo attenderà il secondo del Green Group.

20.42 Terzo confronto tra i due giocatori con il russo avanti 2-0 nei testa a testa: il #2 al mondo ha vinto a Marsiglia entrambi i match, nel 2020 agli ottavi di finale per 1-6 6-1 6-2 e quest’anno ai quarti di finale per 6-2 6-4.

20.40 Alle 11.30 invece giocheranno Ram/Salisbury contro Cabal/Farah e alle 18.30 Herbert/Mahut contro Murray/Soares: un girone apertissimo con la coppia anglosassone attualmente prima con 2 vittorie su 2. Fuori invece il fratello di Andy e il brasiliano.

20.38 Il programma di domani invece vedrà protagonisti alle 14.00 Casper Ruud e Andrey Rublev per decidere il secondo posto dietro a Novak Djokovic che giocherà alle 21 contro Cameron Norrie.

20.36 La coppia croata formata da Mektic/Pavic invece ha conquistato il secondo posto ai danni di Dodig/Polasek vincendo in serata per 6-4 7-6(6).

20.34 Già si è concluso il Green Group di doppio maschile con la vittoria in mattinata della coppia Krawietz/Tecau ai danni dei primi del girone Granollers/Zeballos per 6-3 (1)6-7 10-6.

20.32 La partita è in programma come quarto match di giornata sul Campo Centrale e sicuro non comincerà prima delle ore 21.00: oggi il 6-2 6-4 della seconda sfida in programma tra Alexander Zverev e Hubert Hurkacz ha estromesso l’azzurro dalla corsa alla semifinale.

20.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sfida valida per la terza giornata del Red Group delle ATP Finals 2021 di Torino di singolare maschile.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, sfida valida per la terza giornata del Red Group delle ATP Finals 2021 di Torino di singolare maschile. Terzo confronto tra i due giocatori con il russo avanti 2-0 nei testa a testa: il #2 al mondo ha vinto a Marsiglia entrambi i match, nel 2020 agli ottavi di finale per 1-6 6-1 6-2 e quest’anno ai quarti di finale per 6-2 6-4. L’azzurro deve vincere contro il russo e sperare nella sconfitta di Alexander Zverev contro Hubert Hurkacz (o Aslan Karatsev…) per volare in semifinale.

Jannik Sinner torna in campo dopo aver demolito per 6-2 6-2 il polacco Hubert Hurkacz all’esordio assoluto al Torneo dei Maestri dopo aver sostituito Matteo Berrettini. Il classe 2001 ha conquistato nuovamente la top10 scavalcando Félix Auger-Aliassime con 3350 punti contro i 3308 del canadese e proverà a migliorare ulteriormente la propria classifica. L’altoatesino, vincendo martedì contro il classe 1997, è diventato il giocatore più giovane a vincere al debutto dai tempi di Lleyton Hewitt nel 2000.

Daniil Medvedev vuole fare en-plein di vittorie dopo i successi contro Hubert Hurkacz al debutto per (5)6-7 6-3 6-4 e contro Alexander Zverev battuto 6-3 (3)6-7 7-6(6). Il russo detiene il titolo di Maestro dopo che l’anno scorso vinse tutti i match disponibili tra round robin (dove non perse parziali) e fasi finali, battendo Rafael Nadal e Dominic Thiem in tre set. Il classe 1996 vuole giungere nuovamente all’atto conclusivo magari per ottenere la rivincita contro Novak Djokovic che l’ha battuto in finale a Parigi-Bercy.

La partita è in programma come quarto match di giornata sul Campo Centrale e sicuro non comincerà prima delle ore 21.00.

