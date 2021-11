Italia-Lussemburgo basket femminile: programma, orario, tv, streaming, quando si gioca

Secondo appuntamento per l’Italia femminile di basket nelle qualificazioni agli Europei del 2023 domenica, con le azzurre guidate da Lino Lardo che affronteranno al PalaCattani di Faenza, il Lussemburgo.

L’Italia arriva all’appuntamento dopo l’esordio di giovedì pomeriggio contro la Slovacchia. Alla Diplomat Arena di Piestany è arrivata una clamorosa vittoria in rimonta per le azzurre e Lardo ora punta al bis domenica contro il Lussemburgo. Due avversarie diverse, ma sulla carta non imbattibili, e, infatti, il ct azzurro aveva deciso di portare nel gruppo molte esordienti. Costanza Verona, Beatrice Barberis e Sara Crudo sono scese sul parquet ieri sera, mentre c’è grande attesa per scoprire se la teenager scatenata Matilde Villa farà il suo esordio proprio a Faenza.

Ricordiamo che all’EuroBasket Women 2023, che si giocherà in Slovenia e Israele, si qualificano 14 squadre, le prime di ogni gruppo e le quattro migliori seconde dei 10 gironi. Nel caso in cui i due Paesi ospitanti Israele e Slovenia fossero tra le squadre che hanno passato il turno, si qualificheranno anche la quinta e la sesta migliore seconda. L’Italia è inserita nel girone H con il Lussemburgo, la Slovacchia e la Svizzera.

La partita dell’Italia alle qualificazioni europee femminili 2023 contro il Lussemburgo si disputerà domenica 14. Sarà possibile seguire Italia-Lussemburgo sul canale YouTube della FIBA e in diretta streaming sulla pagina Facebook Italbasket. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

WOMEN’S EUROBASKET 2023, QUALIFICAZIONI: PROGRAMMA ITALIA

DOMENICA 14 NOVEMBRE

Ore 18:00 Italia-Lussemburgo (a Faenza)

WOMEN’S EUROBASKET 2023, QUALIFICAZIONI: STREAMING ITALIA

DIRETTA STREAMING – YouTube FIBA (Slovacchia-Italia), pagina Facebook Italbasket (Italia-Lussemburgo)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credits: Ciamillo