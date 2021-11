Prima giornata di gare a Paredes, in Portogallo, per l’edizione 2021 degli Europei di hockey su pista, che per l’Italia si sono aperti nel peggiore dei modi, cedendo per 8-5 al cospetto della Francia, mettendo sul parquet una prova incolore e cadendo sotto i colpi di Carlo e Roberto Di Benedetto, autori di sette reti in due.

Tutto estremamente facile per la Spagna, che contro Andorra ha impiegato appena 14” per andare a segno, grazie alla rete di Ignacio Alabart. Un autentico dominio quello della Roja, che è tornata negli spogliatoi addirittura sul 6-0, senza tuttavia fermarsi nel secondo tempo, allungando fino all’11-0 finale, condito dalle doppiette di Alabart, Sergi Aragones, Ferran Sanchez e Pau Bargallo.

Primi punti anche per il Portogallo padrone di casa, che si è imposto – sulla Germania. Sfida mai in discussione in favore dei lusitani, che all’8′ hanno sbloccato il punteggio con Goncalo Alves, volando sul 3-0 prima della sirena grazie a Telmo Pinto e Jorge Silva. Nella ripresa la sfida è sfilata via e il Portogallo ha chiuso sul 10-0.

I risultati di giornata:

Italia-Francia 5-8

Spagna-Andorra 11-0

Portogallo-Germania 10-0

Foto: Marzia Cattini