L’Italia dell’hockey su ghiaccio si prepara alla prima tappa stagionale dello Euro Ice Hockey Challenge, in calendario a Budapest, in Ungheria. L’Italia affronterà proprio l’Ungheria giovedì 11 alle ore 19.00, poi l’Ucraina venerdì 12 alle ore 15.00.

La Nazionale azzurra arriva all’appuntamento in formazione fortemente rimaneggiata e con un’età media molto bassa: prima chiamata per Dylan Di Perna, che a febbraio 2022 sarà eleggibile per le manifestazioni IIHF, per Joseph Mizzi, per Daniel Tedesco, e per Marco Defrancesco.

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Portieri: Davide Fadani (Lugano – SUI), Hannes Stoll (Valpusteria).

Difensori: Marco Defrancesco (Fassa), Dylan Di Perna (Bolzano), Marco Marzolini (Ritten Sport), Jan Pavlu (Kaufbeuren – GER), Sebastiano Soracreppa (Thurgau – SUI), Peter Spornberger (Schwenningen – GER), Ivan Tauferer (Bolzano), Alex Trivellato (Bolzano).

Attaccanti: Simon Berger (Valpusteria), Ivan Deluca (Val Pusteria), Stephan Deluca (Valpusteria), Leonardo Felicetti (Fassa), Daniel Frank (Bolzano), Diego Glück (Bolzano), Diego Kostner (Ambri Piotta – SUI), Simon Kostner (Ritten Sport), Matthias Mantinger (Valpusteria), Joseph Mizzi (Bolzano), Alex Petan (Fehervar – HUN), Simon Pitschieler (Bolzano), Daniel Tedesco (Fassa), Tommaso Traversa (Valpusteria).

Coaching staff: Greg Ireland (head coach), Diego Scandella (assistant coach), Larry Huras (video coach), Cameron MacDonald (goalie coach), Eric Renaghan (preparatore atletico)

Team staff: Gianfranco Talamini (team leader), Giovanni Costacurta (medico), Guido Tonelli (fisioterapista), Carlo Ramponi (fisioterapista), Felice Zandegiacomo (attrezzista)

Foto: Carola Semino