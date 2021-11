Hockey ghiaccio femminile, Italia sconfitta dalla Germania nel preolimpico. Azzurre eliminate

Si è conclusa da qualche minuto, e non con un esito positivo, la seconda partita dell’Italia femminile al preolimpico di hockey ghiaccio verso Pechino 2022, in corso di svolgimento a Fussen (Germania). Le azzurre infatti sono uscite sconfitte dal match contro le padrone di casa col punteggio di 4-1.

A Fussen, la partita è tanto vivace quanto accesa dal punto di vista agonistico. Per le azzurre il match non inizia bene: Eisenschmid infatti dopo poco più di tre minuti, venendo imbeccata dal duo Welcke-Delarbre, trova il punto dell’1-0.

L’Italia però, nonostante il gol subito non indietreggia, ingaggiando una battaglia serrata su tutti i possessi con le padrone di casa.

Il primo periodo si chiude sull’1-0, ma appena inizia il secondo tempo lo sforzo delle ragazze tricolori viene premiato. Al ventiquattresimo, ecco il lampo dell’1-1: Chelsea Furlani gonfia la gabbia delle tedesche sfruttando al meglio l’assistenza di Nadia Mattivi.

Il match torna quindi in equilibrio, ma la condizione in essere dura solo lo spazio di cinque minuti. La Germania infatti torna a macinare gioco e azioni pericolose sino a quando Welcke non sigla il punto del 2-1.

Le azzurre questa volta accusano il colpo, anche perché dopo qualche giro d’orologio della terza e ultima porzione di gara arriva il tris tedesco con Delarbre. Il doppio svantaggio segna il match, le teutoniche fiutano la possibilità di chiudere definitivamente i giochi allargando il gap e lo fanno: disco sulla stecca di Jobst-Smith e 4-1 definitivo.

Domani l’Italia, già eliminata, chiuderà la sua esperienza provando comunque a vincere contro l’Austria (ingaggio fissato per le 15:30).

Foto: Diego-Barbieri