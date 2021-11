Si è concluso l’AVIV Dubai Championship, penultimo evento della stagione sull’European Tour. Dopo quattro giorni di golf di altissimo livello su uno dei percorsi più affascinanti del circuito, a trionfare è stato il danese Joachim B. Hansen con il punteggio totale di -23.

Per Hansen si tratta della seconda vittoria sul circuito europeo, dopo l’affermazione dell’anno scorso al Joburg Open. Leader a pari merito con l’italiano Francesco Laporta dopo il terzo giro, oggi ha condotto un giro di grande solidità, con 4 birdie e nessun bogey, riuscendo a raggiungere la vittoria.

Francesco Laporta chiude una quattro giorni eccezionale con un fantastico secondo posto. Anche per lui quarto giro senza macchie, ma paga un birdie in meno del danese, chiudendo a -22 ad un colpo di distanza. L’occasione era certamente ghiotta per afferrare la prima vittoria sull’European Tour, ed esserci arrivato così vicino può lasciare l’amaro in bocca, ma il livello di gioco espresso dal pugliese è stato assolutamente straordinario, per un giocatore che ormai può guardare i migliori del circuito senza timori reverenziali.

Questo risultato inoltre permette a Laporta di guadagnare posizioni nella Race to Dubai, che lo vede al 35° posto, con la certezza di partecipare al gran finale del DP World Tour Championship. A pari merito con l’azzurro chiude un ottimo Bernd Wiesberger. Ottimo quarto giro in 65 colpi per l’austriaco che rimonta 5 posizioni chiudendo un torneo molto solido.

Quarto posto condiviso da un quartetto composto dall’inglese Andy Sullivan, dal thailandese Jazz Janewattanond, dall’australiano Min Woo Lee e dal francese Antoine Rozner. Da segnalare la clamorosa rimonta di Sullivan, autore di ben 6 birdie ed un eagle nelle ultime, irreali, 7 buche.

Diciassettesimo posto per un positivo Edoardo Molinari con il punteggio di -17. Il torinese rimane al 59° posto nella Race to Dubai, mancando quindi di poco la possibilità di accesso all’ultimo torneo dell’anno, dove invece sarà presente l’altro azzurro in gara oggi, Guido Migliozzi, il quale che termina il suo torneo al 44° posto con lo score totale di -13.

Foto: Federazione Italiana Golf