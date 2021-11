F1, squalifica e 5 posizioni di penalità per Lewis Hamilton: quando verranno scontate le sanzioni

Lewis Hamilton è stato squalificato dopo le qualifiche del Gran Premio di San Paolo, diciannovesimo atto del Mondiale F1 2021. Il portacolori della Mercedes dovrà scattare dal fondo dello schieramento nella Sprint Race che ci apprestiamo a vivere in seguito ad un’irregolarità sull’ala posteriore riscontrata durante le verifiche tecniche.

Il britannico, autore del miglior crono ieri sera, è stato rilegato in ultima posizione per aver violato la normativa tecnica TD/011-19, una norma che riguarda il sistema del DRS. I commissari sportivi hanno penalizzato come da pronostico il sette volte campione del mondo che questa sera è chiamato ad un’impresa oltremodo complessa.

Nei 30 minuti previsti Hamilton è atteso a rimontare il più possibile in una prova che determinerà la griglia di partenza per l’evento di domenica. Il numero 44 del gruppo sarà nuovamente retrocesso dopo la Sprint Race indipendentemente dal risultato finale in seguito al cambio del motore endotermico.

Cinque posizioni verranno inflitte per questa ragione al nativo di Stevenage che nella ‘gara di qualifica’ dovrà limitare i danni al fine di partire il più avanti possibile nella lunga competizione di domani. La Mercedes non aveva considerato la squalifica odierna e nella prima sessione di libere era già chiaro che Hamilton non sarebbe partito nelle prime due file della griglia per la prova di domenica.

I calcoli sono saltati tutti dopo l’atipico turno del venerdì al termine di una qualifica apparentemente tranquilla. Max Verstappen scatterà invece dalla pole position, pronto per allungare di altri tre punti in classifica sul rivale. L’olandese della Red Bull ha ricevuto 50.000 euro di multa per aver infranto le norme del parco chiuso dopo la Q3 di ieri, un provvedimento che poteva essere differente.

