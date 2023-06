F1, Max Verstappen Campione del Mondo a Gedda se… Tutte le combinazioni

Domenica 5 dicembre Max Verstappen avrà a disposizione il primo match point della carriera per laurearsi Campione del Mondo di Formula Uno, tuttavia l’olandese della Red Bull dovrà attendere con ogni probabilità l’ultimo atto di Abu Dhabi per festeggiare eventualmente il suo primo titolo nella massima categoria automobilistica globale.

“Mad Max” si presenterà in Arabia Saudita da leader del campionato con un vantaggio di 8 punti su Lewis Hamilton, quando ci sono ancora ben 52 punti in palio nelle ultime due tappe della stagione. Il figlio di Jos, per poter chiudere i conti già a Gedda con un GP di anticipo, dovrà guadagnare almeno 18 punti su Lewis nella prossima gara in calendario.

Un +26 dopo il GP dell’Arabia Saudita sarebbe infatti sufficiente al figlio di Jos, grazie al suo maggior numero di vittorie in stagione (primo criterio da prendere in considerazione in caso di arrivo a pari punti nella generale) rispetto al rivale della Mercedes.

Di seguito le combinazioni che consentirebbero a Max Verstappen di diventare Campione del Mondo già a Gedda con una gara di anticipo:

MAX VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO A GEDDA: TUTTE LE COMBINAZIONI

– Vince e Hamilton non fa meglio del 7° posto

– Vince facendo il giro veloce e Hamilton non fa meglio del 6° posto

– Arriva 2° facendo il giro veloce e Hamilton non fa meglio del 10° posto

– Arriva 2° e Hamilton arriva fuori dalla zona punti

Foto: Florent Gooden – LPS