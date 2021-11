“È stato divertente. E’ così che dovrebbe essere una battaglia per la conquista del titolo”, parole e musica di Lewis Hamilton che dopo l’importantissima vittoria ottenuta nel Gp del Brasile, che di fatto è servita al pilota inglese per riaprire il Mondiale Piloti 2021 in F1, si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni per stemperare il clima di tensione che si era creato intorno al suo duello con Max Verstappen.

Il sette volte iridato dopo aver detto che si è divertito quindi nella bagarre con l’olandese, ha aggiunto: “Ho faticato particolarmente nell’ultimo settore ed è stato molto difficile da seguirlo lì ed essere in grado di ottenere un’uscita buona alla curva 12. E non era così facile stare nel suo DRS. E anche se ero nella zona DRS, era un po’ troppo lontano. Ho avuto quell’unica possibilità alla curva quattro, ma non ce l’ho fatta a tenerla. E poi ovviamente ho avuto quella possibilità e mi sono solo assicurato di non commettere di nuovo quell’errore, ma ero determinato a prendere quella posizione“.

Infine ha specificato: “Penso di essere stato in vantaggio e poi siamo usciti entrambi fuori strada. Beh, la gara ormai era agli ultimi giri, quindi ovviamente ho dovuto evitare di andare a sbattere. Ma non ci penso troppo, e ovviamente dovrei guardare il replay. Ma quello che voglio dire e che è dura combattere. Non mi aspetterei niente di meno, davvero. Non ci siamo toccati, il che è positivo“.

Dopo questo show emozionante, tutti si attendono il prossimo capitolo della storia: l’obiettivo è puntato verso “l’inedito” circuito – per la F1 – del Qatar (a Losail). Si vedrà un altro duello ruota a ruota all’ultimo sangue? La parola alla pista, unica giudice suprema. La situazione attuale, giova ricordarlo, vede Max Verstappen a quota 332,5 punti e Lewis Hamilton a 318,5 punti; i due quindi sono separati solo da 14 lunghezze.

Foto: Lapresse