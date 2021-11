Il GP del Brasile, quartultimo round del Mondiale 2021 di F1, è stato all’insegna della tensione. Tanti eventi l’hanno caratterizzato e tra questi la doppia penalità comminata a Lewis Hamilton ha conferito al successo del britannico a Interlagos qualcosa di significativo. La prestazione della Mercedes n.44 è stata impressionante e il modo in cui è riuscito a prevalere nel confronto con l’olandese Max Verstappen altrettanto.

Tuttavia, non sono mancate le polemiche. Tante discussioni sull’ala mobile irregolare della W12 di Lewis e sulla multa a Verstappen per non aver rispettato il regime del parco chiuso. Inoltre, poco prima della gara, Toto Wolff si era lamentato con la Direzione Gara per alcune modifiche che Red Bull aveva apportato. Il manager austriaco ha avuto motivi per risentirsi anche per la valutazione sulla manovra di Max a difesa della sua posizione nel duello con Hamilton.

A rispondere per le rime a Wolff ci ha pensato il consulente di Red Bull Helmut Marko a F1-insider.com: “Wolff ha parlato molto nel corso del weekend, ma le nostre monoposto non sono irregolari e sono sempre risultate conforme ai controlli. Noi non abbiamo preoccupazioni“, le considerazioni di Marko.

Foto: LaPresse