F1, GP Qatar 2021: programma, orari e tv. Il 21 novembre si corre per la prima volta a Losail!

Nonostante si sia a metà novembre, la Formula Uno ha ancora ben tre gare in programma prima di chiudere la stagione 2021. La prossima andrà in scena già tra sette giorni e completerà un autentico tour de force, poiché il Circus si appresta ad affrontare una trasferta intercontinentale. Si abbandonerà infatti il continente americano per trasferirsi in Medio Oriente, dove peraltro sono previste un paio di novità. La prima del tutto fuori programma, poiché nel weekend del 19-21 novembre assisteremo al Gran Premio del Qatar.

La gara non era prevista nel calendario originale, ma la cancellazione del GP d’Australia, per di più già rinviato da marzo a novembre, ha obbligato Liberty Media a esplorare nuovi orizzonti. Se ne è trovato uno particolarmente interessante a Losail, località ben conosciuta dagli appassionati di MotoGP, essendo il palcoscenico dove ogni anno si alza il sipario sul Motomondiale.

“Sfruttando” la pandemia, gli emiri del Qatar e la F1 si sono avvicinati, giungendo a un proficuo accordo. L’”edizione straordinaria” del 2021 sarà solo un antipasto, poiché dal 2023 il GP del Qatar diventerà parte integrante del Mondiale in pianta stabile. Dunque Losail si tramuterà in una location abituale anche per il Circus, che lo assaggerà per la prima volta settimana prossima. Sarà interessante capire quali potranno essere i valori in campo su un tracciato sconosciuto, dove evidentemente anche le prove libere saranno importantissime, allo scopo di capire se le simulazioni sono state veritiere. Come seguire il GP del Qatar in TV?

TV GRATIS E IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà la differita delle qualifiche e della gara. Non è prevista alcuna copertura gratis e in chiaro delle prove libere.

TV A PAGAMENTO – Il Gran Premio di Qatar sarà trasmesso integralmente in diretta e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) dove sarà proposta ogni singola sessione in programma.

STREAMING – Il Gran Premio qatariota potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone utilizzando l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NowTV. Inoltre sarà visibile la differita delle qualifiche e dalla gara su TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di ogni sessione, dalle prove libere alla gara.

GP QATAR F1 2021 – PROGRAMMA

VENERDI’ 19 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 11.30-12.30 Prove libere 1

Ore 15.00-16.00 Prove libere 2

SABATO 20 NOVEMBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 12.00-13.00 Prove libere 3

Ore 15.00 Qualifiche

DOMENICA 21 NOVEMBRE (ORARIO ITALIANO)

Ore 15.00 Gara

Foto: La Presse