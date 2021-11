A 14 anni di distanza dal memorabile GP del Brasile 2007, in cui entrambi rimasero clamorosamente a bocca asciutta (per la felicità di Kimi Raikkonen e di tutti i tifosi Ferrari), Fernando Alonso e Lewis Hamilton si sono ritrovati fianco a fianco quest’oggi in conferenza stampa proprio ad Interlagos alla vigilia del quartultimo weekend di gara stagionale del Mondiale 2021.

“Lo dico sempre, quell’anno siamo stati entrambi mal gestiti – il commento dello spagnolo sulla sua convivenza in McLaren con Hamilton – Avevamo un pacchetto molto competitivo e anche la Ferrari, anche se senza raggiungere il nostro livello. Comunque le cose cambiano dopo 15 anni, maturi e vedi le cose in un modo diverso, entrambi abbiamo bei ricordi e speriamo, perché no, di poter lottare ancora per un campionato uno contro l’altro“.

Il 40enne nativo di Oviedo è stato poi interpellato sulla sfida mondiale tra Hamilton e Verstappen: “È impossibile indicare un favorito, sono molto uniformi, uno è migliore su una pista e l’altro su un’altra. Certo dall’esterno sarà interessante, mi piacerebbe essere nella loro situazione. La mia macchina preferita nelle ultime quattro gare? L’Alpine“.

L’ex ferrarista ha poi parlato della Sprint Race del sabato e degli obiettivi per questo finale di campionato: “Finora abbiamo fatto bene in questo tipo di gara, ma quello che può succedere è un po’ casuale, quello che dobbiamo fare è alzare il livello di competitività, non lottiamo per il campionato o per i podi, ma almeno sorpassare Alpha Tauri, con la lotta che durerà fino ad Abu Dhabi“.

Foto: Lapresse