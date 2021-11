Un GP del Messico dalla duplice interpretazione per la Ferrari: un quinto e un sesto posto che può essere accettabile dal punto di vista del risultato, ma un distacco troppo importante dal vertice.

La Rossa ha scavalcato la McLaren nel Mondiale costruttori di F1 e può vantare 13.5 di margine su team di Woking. Ora però si dovrà subito pensare al GP di San Paolo, in Brasile, dove la scuderia di Maranello dovrà cercare una messa a punto migliore in termini di velocità per rimanere davanti alla citata McLaren e anche affrontare con maggior incisività una AlphaTauri assai prestazionale a Città del Messico.

Ne è convinto Charles Lerclerc che, quinto in territorio messicano, vuol mantenere al concentrazione al 100%: “Dobbiamo pensare a noi stessi e non saranno ammessi sbagli. Per poter arrivare davanti alla McLaren e puntare al terzo posto dei costruttori dovremo essere perfetti. In Messico siamo rimasti un po’ sorpresi dal rendimento di Pierre Gasly su AlphaTauri e potrebbe andar forte anche in questo fine-settimana. Per questo sarà necessario dare quello che abbiamo al nostro massimo“, le parole in conferenza stampa del monegasco.

Una Ferrari che dunque vuol fare il meglio che può, considerando i limiti tecnici di una monoposto che non possono sparire dall’alba al tramonto. Vedremo se e quanto la SF21 saprà adattarsi alle caratteristiche della pista brasiliana.

Foto: LaPresse