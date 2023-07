Coppa Davis, Gran Bretagna-Francia 2-1: Cameron Norrie porta al successo i britannici

Calato il sipario sulla sfida valida per il Gruppo C della fase finale di Coppa Davis tra Gran Bretagna e Francia. La vittoria è andata alla rappresentativa del Regno Unito che grazie all’esito positivo dei due singolari ha reso ininfluente il ko nel doppio.

A regalare il primo punto è stato Daniel Evans. Il n.25 del mondo si è imposto per 7-5 6-4 contro Adrian Mannarino (n.71 del ranking) giocando al meglio i punti importanti con la consueta classe nel gioco di volo. I top-spin mancini del transalpino non sono stati sufficienti per disinnescare il gioco offensivo di Evans.

Nel secondo incontro Cameron Norrie (n.12 del ranking), protagonista di un’annata spettacolare suggellata dalla vittoria nel Masters1000 di Indian Wells, ha battuto per 6-2 7-6 (8) Arthur Rinderknech (n.58 del mondo). Dopo aver dominato il primo parziale, il britannico ha sofferto la reazione del suo avversario. Tuttavia, al termine di un lottato tie-break e annullando due set-point, ha avuto la meglio per 10-8.

Inutile, quindi, la vittoria di Mahut/Rinderknech contro Salisbury/Skupski per 6-1 6-4, che potrebbe però tornare utili ai francesi nel caso in cui la formazione transalpina rientrasse nel novero delle migliori seconde, ricordando la vittoria di due giorni fa contro la Repubblica Ceca.

Foto: LaPresse