Coppa Davis 2021, la Serbia di Djokovic trema: possibile biscotto tra Spagna e Russia. Germania ai quarti

La Germania vince e conquista il primo posto nel girone F delle Finals di Coppa Davis 2021. A Innsbruck (Austria) la squadra guidata da Michael Kohlmann batte l’Austria per 2-1 e vola ai quarti di finale, dove martedì alle 16:00 sfiderà la Gran Bretagna per conquistare un posto tra le migliori quattro. A causa di questo risultato, ora la Serbia di Novak Djokovic rischia la clamorosa eliminazione.

Per conoscere la sorte della squadra balcanica bisognerà aspettare il doppio tra Russia (attualmente 9-4 nel conto dei set vinti-persi) e Spagna (8-5). In caso di successo delle Furie Rosse per 2-1, entrambe le Nazionali del girone A si qualificherebbero ai quarti di finale, se invece gli iberici vinceranno per 2-0, allora si dovrà guardare il coefficiente dei games (attualmente Medvedev e compagni sono nettamente avanti in questa classifica) per capire chi approderà alla fase successiva tra Russia e Serbia. Infine, in caso di successo per 2-0 o 2-1 della squadra capitanata da Shamil Tarpischev, Djokovic e compagni sarebbero dentro le migliori otto a discapito proprio della Spagna che verrebbe così eliminata.

Tornando alla sfida tra Germania e Austria, nel primo match di giornata scendono sul rettangolo di gioco Dominik Koepfer (n.54 del ranking) per i tedeschi e Jurij Rodionov (n.139 del mondo) per gli austriaci. Tra lo stupore generale, è Rodionov ad avere la meglio grazie ad una prestazione di grande autorità chiusa abbastanza agilmente con il punteggio di 6-1 7-5 in un’ora e 27 minuti.

Il colpo incassato fa male, ma non c’è tempo per riflettere e la Germania deve già pensare alla sfida successiva, ovvero quella tra i due numeri 1. Kohlmann schiera dunque Jan-Lennard Struff (n.51 ATP), mentre Stefan Koubek sceglie Dennis Novak (n.118 del ranking). Vista la precedente partita, niente sembra scontato, ma stavolta il pronostico viene rispettato e il tedesco riesce a vincere per 7-5 6-4 dopo un’ora e 14 minuti.

L’attenzione si sposta così tutta sul doppio decisivo. Da una parte scende in campo la coppia Kevin Krawietz-Tim Puetz (rispettivamente il numero 14 e 18 della classifica specialità), dall’altra il duo austriaco Olivier Marach-Philipp Oswald (n.45 e 52 di doppio). Ne esce una partita a senso unico in favore dei tedeschi che portano a casa il punto del 2-1 per la Germania grazie ad un 6-3 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco.

Foto: LaPresse