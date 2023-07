Combinata nordica: la Coppa del Mondo si apre nel segno di Jarl Magnus Riiber

Tutto facile, un dominio assoluto, per cominciare al meglio una nuova stagione da padrone. Jarl Magnus Riiber lascia le briciole ai rivali nella Coppa del Mondo di combinata nordica, andandosi a prendere il primo successo nella prima tappa. Il norvegese, vincitore delle ultime tre sfere di cristallo, trionfa a Ruka.

Trentasettesimo successo a livello individuale per il classe 1997, il sesto nella località finnica. Gara perfetta per le sue caratteristiche: salto sull’HS142, nel quale si è imposto, e 5 km sugli sci stretti nei quali ha salutato la compagnia, involandosi in solitaria sul traguardo.

Battuti l’austriaco Johannes Lamparter, staccato di 20.2 secondi, e l’altro norvegese Jens Luraas Oftebro, che ha tolto nello sprint finale il podio a Mario Seidl, secondo dopo il salto. A completare la top-5 il teutonico Manuel Faisst.

Bruttissime notizie in casa Italia: i quattro azzurri presenti in terra finnica, Samuel Costa, Aaron Kostner, Raffaele Buzzi e Iacopo Bortolas, non hanno partecipato alla gara di salto a causa di una squalifica, inflitta alla compagine tricolore, per aver effettuato una sessione di allenamento ieri sera quando non era consentito.

Foto: Lapresse