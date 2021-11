Ciclismo su pista, UCI Track Champions League: Archibald e Hinze in evidenza tra le donne, Lavreysen e Strong sugli scudi

Nel velodromo Illes Balears di Mallorca, si è tenuta la prima tappa della nuovissima competizione ideata dalla UCI in collaborazione con Eurosport Events, la UCI Track Champions League. Il format prevede moltissime gare in rapida successione, favorendo lo spettacolo e l’agonismo. Le gare sono divise in due categorie: le gare sprint, divise in Sprint e Keirin, e le gare endurance, composte da uno Scratch e un’Eliminazione.

Ogni competizione prevede un punteggio assegnato in base all’ordine di arrivo, che sarà combinato col punteggio dell’altra gara della categoria in questione, con le atlete e gli atleti che si esibiranno in entrambe le specialità a distanza di pochissimo tempo. Le gare della categoria sprint prevedono delle fasi di qualificazione fino alla finale, mentre quelle endurance si svolgono su singolo evento.

In campo femminile la canadese Kelsey Mitchell si è imposta nel Keirin in volata sulla tedesca Emma Hinze. Arrivata in finale, l’azzurra Miriam Vece si è dovuta accontentare dell’ultimo posto. Hinze che è invece stata protagonista assoluta della prova Sprint, dove ha regolato in finale la connazionale Lea Friedrich. Con i 17 punti ottenuti nel Keirin, e i 20 della Sprint, Hinze potrà indossare la maglia di leader di specialità nella prossima tappa.

Grande sorpresa nella prima prova endurance di giornata, lo scratch al femminile, dove ad imporsi è stata la giovane canadese Maggie Coles-Lyster, uscita dal gruppo insieme a Olivija Baleysite e Hanna Tserakh, rispettivamente seconda e terza all’arrivo. Nella gara ad eliminazione la britannica Katie Archibald ha imposto la sua legge, trionfando su Kirsten Wild e Anita Yvonne Stenberg, portandosi anche in testa alla classifica di specialità. Settima l’italiana Silvia Zanardi.

In campo maschile il neozelandese Corbin Strong ha dominato entrambe le gare della specialità endurance, superando Rhys Britton e Iuri Leitao nella gara Scratch e riuscendo a battere nelle ultime volate della gara ad eliminazione Sebastian Mora e Gavin Hoover. Strong, a punteggio pieno, indosserà la maglia di leader nella prossima tappa, con un vantaggio già importante sul portoghese Leitao. Più arretrato l’italiano Michele Scartezzini, 12°.

Nelle prove sprint è l’olandese Harrie Lavreysen a guidare la classifica dopo la prima giornata. Dopo il trionfo, da campione del mondo, nella gara Sprint, si è dovuto arrendere al tedesco Stefan Bötticher nel Keirin. Il tedesco è il primo inseguitore di Lavreysen nella classifica generale di categoria, con Jeffrey Hoogland alle sue spalle, dopo i due terzi posti nelle gare di oggi.

Appuntamento al 27 novembre per la seconda tappa della UCI Track Champions League che si terrà nella Cido Arena di Panevézys in Lituania.

Foto: Photo LiveMedia/DPPI/Photo Kishimoto