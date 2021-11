Le parole del corridore tedesco Martin Salmon non lasciano spazio a dubbi: dopo 4 anni lascerà il Team DSM. Il suo futuro è però ancora incerto: potrebbe continuare con il ciclismo o aprirsi a qualcosa di nuovo. In un’intervista a Radsportnews il tedesco, originario di Germersheim, ha annunciato la sua decisione di non rinnovare il suo contratto, in scadenza, con il suo team: “Ho deciso di separarmi dal Team DSM, non rinnoverò il mio contratto“.

Tale scelta è in linea con quanto già fatto da altri corridori del team tedesco, Ilan van Wilder e Tiesj Benoot: il primo ha dichiarato che procederà per vie legali per scindere il suo contratto, mentre il secondo, durante la scorsa settimana, ha premeditatamente confermato che non avrebbe più corso per il Team DSM.

Il corridore, classe 1997, che in questa stagione ha conquistato la terza posizione nella quarta tappa del Giro di Danimarca, si è detto incerto sul suo futuro nel mondo del ciclismo, in quanto potrebbe essere aperto anche ad altro: “Non ho ancora deciso se continuerò la mia carriera da ciclista, potrei anche valutare di iniziare qualcosa di completamente nuovo rispetto al mio recente passato“.

Foto: LaPresse